Wolfsburg. Horrornacht, Gruselpartys, Halloween-Karaoke: Am 31. Oktober und in den Tagen vor Halloween ist in Wolfsburg einiges los. Eine Übersicht.

Am 31. Oktober ist Halloween. Ob Grusel-Party im Kaufhof oder Horrorfilme im Delphin Palast: In Wolfsburg ist einiges los (Symbolfoto).

Freizeit in Wolfsburg Horrorfilme und Gruselpartys: Das ist Halloween in Wolfsburg los

Der gruseligste Tag des Jahres steht bevor: Halloween. Am 31. Oktober ziehen wieder Scharen von kostümierten Hexen, Vampiren und Monstern mit dem Schlachtruf „Süßes oder Saures“ durch Wolfsburgs Straßen.

Längst ist Halloween nicht mehr nur in den USA verbreitet. Auch hierzulande wird am letzten Tag im Oktober, dem Reformationstag, schaurig gefeiert – ob auf Gruselpartys, beim Halloween-Karaoke oder beim Horrorfilm im Kino. Wir geben einen Überblick, was an und rund um Halloween in Wolfsburg los ist. Eine Auswahl.

Halloween-Horrornacht im Kolumbianischen Pavillon

Nicht nur kleine Kinder wollen sich an Halloween in Grusel-Kostüme werfen – auch viele Erwachsene zieht es am 31. Oktober schaurig verkleidet in Bars und Diskotheken. Der Kolumbianische Pavillon im Allerpark öffnet am Samstag, 29. Oktober, zur Halloween-Horrornacht seine Türen. „Freut euch auf eine schaurige Sause und gruselt euch durch die Nacht“, schreiben die Veranstalter in den sozialen Medien. Beginn ist um 21 Uhr. Tickets sind für um die 13 Euro online erhältlich. Gäste erwartet einige Halloween-Besonderheiten: etwa eine blutige Horror-Bowle, Tanz der Vampire und ein Halloween-Gewinnspiel.

Die „Esplanade“ in der Wielandstraße feiert Halloween am Wochenende gleich zwei Mal: Am Samstag, 29. Oktober, und Sonntag, 30. Oktober, jeweils ab 23 Uhr. Gäste, die kostümiert kommen, erhalten bis Mitternacht ein Willkommens-Getränk. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Auch einige Kneipen und Bars in der Kneipenmeile Kaufhof laden am Wochenende zur Grusel-Nacht – ab 22 Uhr darf am 29. Oktober zum Beispiel im „Monkeys“ getanzt werden, nebenan in der „Wunderbar“ wird es am Samstagabend ebenfalls schaurig. In der Bar „Lupus“ im Kaufhof 16 legt einen Tag später, am 30. Oktober, Tik-Tok-Star DJ Essa zur Halloween-Party auf. Sonntag um 20 Uhr startet außerdem im Irish Pub in der Goethestraße die jährliche Halloween-Karaoke-Party.

Halloween-Wakeboarden im Allerpark und Horrorfilme im Kino

Ob Monster, Gespenster oder Clowns: Im Allerpark wird es am Sonntag ebenfalls gruselig. Das Team des Wakeparks lädt am 30. Oktober ab 14 Uhr wieder zum Halloween-Wakeboarden ein. „Fahrer und Gäste im Kostüm sind herzlich auf unserem Steg willkommen. Aber auch ohne Kostüm ist für jeden was dabei“, kündigt der Wakepark an. Unter anderem gibt es Stockbrot, Feuerkörbe, Fackeln und eine Wakeboardshow. Bei einem Kostümwettbewerb werden die kreativsten und schönsten Kostüme gegen 17 Uhr von einer Jury gewählt.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober veranstaltet der Delphin-Palast eine Halloween-Nacht mit dem Triple der Trilogie von David Gordon Green mit „Halloween“, „Halloween Kills“ und dem Finale „Halloween Ends“. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Paketpreis für alle drei Filme beträgt 20 Euro. Wer kostümiert zur Veranstaltung kommt, erhält ein Gratisgetränk. Die Veranstaltung ist für Besucher ab 18 Jahren.

Gruselspaß im Planetarium Wolfsburg

Kleine Kinder kommen an Halloween im Planetarium auf ihre Kosten: Unter dem Motto „Gruselspaß unter Sternen“ öffnet die Sternwarte am 31. Oktober um 16 Uhr die Tore ins Reich der Finsternis – das Weltall. Tatsächlich sind dort Geister, Gespenster, Hexen, Vampire und Zombies. „Wir erzählen Euch aber auch die alte Sage vom gemeinen Jack O’Lanthern, der den Teufel austrickste und seitdem mit einer Kürbislaterne zwischen den Welten wandern muss und wie man in Mexiko den Tag der Toten feiert“, kündigt das Planetarium an.

