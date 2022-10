In Wolfsburg müssen Fahrgäste in den Bussen der WVG nur noch eine OP-Maske tragen. Eine FFP2-Maske ist weiterhin in Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn Pflicht. (Symbolfoto).

Corona in Wolfsburg Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Wolfsburg – eine Übersicht

Ohne Maske in den Supermarkt, zum Shopping oder ins Restaurant: Das ist für viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger längst wieder zum Alltag geworden. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit gelten in einzelnen Bereichen neue Corona-Maßnahmen. Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Corona-Regeln in der VW-Stadt aktuell gelten.

Auch wenn die Maskenpflicht gelockert ist: Es gibt dennoch einige Einrichtungen, in denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht ist. Etwa im Klinikum Wolfsburg sowie in den Pflegeeinrichtungen im Stadtgebiet herrscht FFP2-Maskenpflicht. Auch in Arztpraxen ist die FFP2-Maske verpflichtend.

Im Nahverkehr – also in den Bussen der WVG – müssen Fahrgäste hingegen nur noch eine OP-Maske tragen. Bislang war niedersachsenweit im ÖPNV eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Die ist jetzt nur noch in Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn Pflicht. Ein Hinweis: Gaststätten, Betriebe und Geschäfte haben weiterhin das Hausrecht und können eine Maskenpflicht vorhängen.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Wolfsburg (Stand: 29. Oktober)

Autostadt: Aktuell entfällt in der Autostadt Wolfsburg die Maskenpflicht – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Lediglich bei begleiteten Fahrerlebnissen, wie zum Beispiel Fahrten auf dem Gelände-Parcours, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes mindestens der Standards FFP2 oder KN95/N95.

Badeland und Schwefelbad: Im Badeland Wolfsburg sowie im Schwefelbad Fallersleben sind alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Es besteht keine 3G-Nachweispflicht und auch keine Maskenpflicht mehr.

Kinos: Im Cinemaxx Wolfsburg sind sämtliche Corona-Regeln entfallen.

KulturzentrumHallenbad: Im Kulturzentrum Hallenbad am Schachtweg sind die Corona-Beschränkungen aufgehoben. Das Tragen einer FFP2-Maske ist freiwillig, wird jedoch empfohlen.

Kunstmuseum Wolfsburg: Es gibt keine coronabedingten Einschränkungen mehr im Kunstmuseum Wolfsburg.

ÖPNV: Im öffentlichen Nahverkehr – also in den Bussen der WVG sowie in den Enno-Zügen – gilt die Pflicht zum Tragen einer einfachen medizinischen Maske für Fahrgäste ab 6 Jahren. Eine FFP2-Maske ist nicht mehr vorgeschrieben. In den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn ist die FFP2-Maske allerdings weiterhin ein Muss. An den Bushaltestellen besteht keine Maskenpflicht.

Pflegeheime und Klinikum: Im Klinikum Wolfsburg sowie in Senioren- und Pflegeeinrichtungen gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Das gilt auch für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten. Es ist zudem ein negativer Testnachweis erforderlich (gilt auch für genesene und geboosterte Personen). Ausnahme: Bei vollständig geimpften und genesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist zwei Mal pro Woche auch ein Selbsttest ausreichend.

Phaeno: Im Science-Center Phaeno am Nordkopf besteht aktuell keine Maskenpflicht mehr. „Wir bitten Sie jedoch weiterhin um Rücksicht gegenüber anderen Gästen und unseren Mitarbeitenden“, heißt es auf der Internetseite des Phaeno.

Planetarium: Das Tragen einer Maske ist für Besucherinnen und Besucher im Planetarium Wolfsburg freiwillig.

Scharoun-Theater: Ein Impf- oder Testnachweis ist derzeit nicht erforderlich für den Einlass ins Scharoun-Theater. Auch eine Maskenpflicht besteht aktuell nicht.

Sport: Aktuell gibt es keine Einschränkungen im Sportbereich.

