My school goes green

My school goes green Wolfsburger Klimaschutz-Wettbewerb: So können Schüler mitmachen

Wie können wir nachhaltiger leben? Wie können unsere Schulen und unsere Stadt umweltfreundlicher werden? Mit dem Wettbewerb „My school goes green“ (MSGG), der dieses Jahr in die zweite Runde geht, sollen Antworten auf diese Fragen gesucht werden. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Interessierte Kinder und Jugendliche sind dazu aufgefordert, eigene kreative und innovative Ideen für mehr Klimaschutz auszuarbeiten. Dabei sind thematisch und formal keine Grenzen gesetzt. Der Wettbewerb ist mit einem Preisgeld von insgesamt 400.000 Euro dotiert, das an die Gewinnerprojekte in insgesamt fünf Kategorien vergeben wird. Mit dem Preisgeld können die Ideen dann in die Tat umgesetzt werden.

Wolfsburger Schulwettbewerb für mehr Klimaschutz

„My school goes green ist ein tolle Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt, den Klima- und Umweltschutz an ihrer eigenen Schule oder in ihrem Verband selbstständig voranzutreiben“, erklärt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. „Ich freue mich sehr, beim diesjährigen Wettbewerb wieder als Jury-Mitglied dabei zu sein und die Ideen und Projekte aus erster Hand kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass sie eine Vorbildfunktion und eine nachhaltige Wirkung auf unser Leben in Wolfsburg haben werden.“

So können Schülerinnen und Schüler mitmachen

Mitmachen können nicht nur alle Schülerinnen und Schüler der allgemein- und berufsbildenden Schulen aller Jahrgangsstufen, sondern auch alle Mitglieder der Jugendverbände und -organisationen in Wolfsburg – alleine oder im Team. Die ausgearbeiteten Wettbewerbsbeiträge können bis zum 31. März 2023 eingereicht werden.

Interessenten können sich unter der Mail-Adresse info@myschoolgoesgreen.org an das MSGG-Team wenden, das die Schüler gern mit Experten zusammenbringt, die die Umsetzbarkeit der Idee im Vorfeld prüfen und bei Fragen unterstützen. Das Anmeldeformular und weitere Informationen sind unter www.myschoolgoesgreen.org zu finden.

