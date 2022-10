Lesetage, Konzert, Kino: Das Programm im Hallenbad Wolfsburg

Die Country-Punk und Polka-Billy-Band „A Pony Named Olga“ tritt am 5. November im Sauna-Klub im Schachtweg in Wolfsburg auf.

Lesetage, Kino, Konzert: In der Woche vom 30. Oktober bis zum 5. November bietet das Wolfsburger Kulturzentrum Hallenbad im Schachtweg wieder ein abwechslungsreiches Programm. Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt:

Lesetage 2022 im Hallenbad Wolfsburg

Im Rahmen der Lesetage ist am Freitag, 4. November, 20 Uhr, Willy Nachdenklich zu Gast. Er ist der Macher der Facebook Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ und hat damit Kultstatus erreicht. Auf der Seite postet er vermeintlich tiefschürfende Sinnbilder und -sprüche in mit Fehlern gespickter Jugend- und Vongsprache und nimmt so einen der verbreitetsten Internettrends aufs Korn. Das Resultat? Mehr als 360.000 Follower, die sich gegenseitig in kreativen Wortneuschöpfungen übertreffen. Jetzt gibt es Willys unterhaltsame Lebensweisheiten auch in Buchform und damit auch live auf der Bühne! In Form von Kurzgeschichten lässt er sich laut Ankündigung über unterhaltsame Banalitäten des Alltags aus – ganz in der Manier von „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“. Hinter der Kunstfigur Willy Nachdenklich steckt ein 33-jähriger Amberger.

Infos: 4. November, 20 Uhr, Kleine Bühne im Kino; Eintritt frei, bitte unter info@hallenbad.de anmelden.

Einen Tag später, am 5. November, gastiert Jan Philipp Zymny im Rahmen der Lesetage in Wolfsburg: Wer würde es in Zeiten alternativer Fakten wagen die Wirklichkeit selbst zu kritisieren? In Zeiten, in denen die Menschen den Blick für die Realität immer mehr verlieren? In Zeiten, in denen man sich Esoterik und pseudowissenschaftlichen Theorien hingibt und wieder anfängt rückwärts zu denken? Nur jemand, der gedanklich völlig außerhalb davon steht. Der junge Künstler Jan Philipp Zymny präsentiert in seinem mittlerweile vierten abendfüllenden Soloprogramm unter dem Titel„surREALITÄT“ Betrachtung, Kritik und Verbesserungsvorschlag der Wirklichkeit, wobei er Stand Up, Kurzgeschichten, philosophische Überlegungen und surreale Absurditäten der Bauart Nonsens wild, aber keines Falls planlos durchmischt.

Infos: 5. November, 20 Uhr, Große Bühne im Nichtschwimmerbecken; Karten sind im Vorverkauf für 21 Euro erhältlich.

Rockabilly-Konzert im Sauna-Klub

Am Samstag, 5. November, ab 22 Uhr spielt im Sauna-Klub des Hallenbads die Berliner Rockabilly Legende „A Pony Named Olga“ um Frontmann Heini Heimpel. Die Band veröffentlicht mit „Ave Maria“ ihr neues Album. „A Pony Named Olga“ ist eine internationale Angelegenheit, Heimpel studierte klassische Gitarre und lebte in den 1980er Jahren ein Jahr in New York City. In den folgenden zwei Jahrzehnten spielte er in verschiedenen Cover-Bands in Deutschland, bevor er in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts mit APNO begann. A Pony Named Olga fusionieren Polka, Surf, Punk, Jazz und Rockabilly, der oft mit lateinamerikanischen Rhythmen auf Stücken wie „Face Like Tom Stone“ kombiniert wird.

Infos: 5. November, 22 Uhr, Sauna-Klub; Eintritt 10 Euro, Tickets ab 21 Uhr nur an der Abendkasse.

Das Kino-Programm im Hallenbad Wolfsburg

„Three Thousand Years of Longing“ lautet der Titel des Films von George Miller, den das Hallenbad Wolfsburg in der ersten Novemberwoche zeigt. Zur Handlung: Alithea Binnie (Tilda Swinton) ist eine Gelehrte, die mit großer Leidenschaft ihrem Beruf als Narratologie-Expertin nachgeht. Als sie eine Konferenz in Istanbul besucht, ersteht sie in einem Antiquitätengeschäft eine kleine Flasche als Andenken. Bei dem Versuch, sie im Waschbecken ihres Hotelzimmers zu reinigen, erlebt sie eine Überraschung: Sie befreit einen Dschinn (Idris Elba), der beginnt, der faszinierten Alithea seine 3000 Jahre umspannende Geschichte zu erzählen, die ihr beweisen soll, dass in allen Menschen verborgene Sehnsüchte schlummern. Die Gespräche mit dem Dschinn lassen die Wissenschaftlerin ihre Haltung tatsächlich überdenken – bis sie eine alles verändernde Entscheidung trifft.

Info: 30. und 31. Oktober sowie 1. November, 20 Uhr, Deutsche Fassung; 2. November, 20 Uhr, Originalfassung mit Untertitel, Kino im Hallenbad; Tickets: Sonntag 5 Euro, Montag bis Mittwoch 6 Euro, Tickets ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse.

In Kooperation mit der Hospizarbeit Region Wob. e.V. zeigt das Hallenbad am 3. November, 20 Uhr, die Dokumentation: „Wer wir gewesen sein werden“. Zum Inhalt: „Wer wir waren, ist vorbei seit diesem Tag. Aber manches ist noch offen“, fasst der Filmemacher Erec Brehmer einmal brutal nüchtern das eigene Lebenstrauma zusammen. Gemeinsam mit seiner Freundin Angelina Zeidler hat der Filmemacher einen Verkehrsunfall. Während er überlebt, stirbt Angelina. Er schnappt sich daraufhin die gemeinsamen Aufnahmen, Sprachnachrichten und Tagebucheinträge und sucht nach Orten und Situationen, in denen er Angelina wiederbegegnen kann. So bewältigt er schließlich nicht nur seine Trauer, sondern begegnet auch wieder dem Leben.

Infos: 3. November, 20 Uhr, Kino im Hallenbad; Eintritt 6 Euro, Tickets ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse. Der Eintritt an diesem Abend wird an den Verein gespendet.

Das vollständige Programm findet sich unter www.hallenbad.de.

