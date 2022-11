Streit in Wolfsburger Bahnhofshalle – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Zunächst am Kiosk, dann in der Wartehalle des Wolfsburger Bahnhofs sind am Freitag zwei Männer aneinandergeraten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits am Freitag, 21. Oktober, ereignet hat. In dem Kiosk im Wolfsburger Hauptbahnhof gerieten demnach gegen 19.14 Uhr zwei Männer aneinander.

Die beiden Beteiligten attackierten sich zunächst verbal und anschließend auch körperlich. Fand zuerst der scheinbare Streit in dem Kiosk statt, so setzte sich die Auseinandersetzung in der Vor- und Wartehalle des Bahnhofs fort.

Die Tat wurde von mehreren Personen beobachtet, die aber, als die Polizei eintraf, sich schon nicht mehr am Ort befanden. „Möglicherweise mussten sie den Ort verlassen, um ihren Zug zu erreichen, oder haben dem Geschehen keine Bedeutung beigemessen“, erklärt die Polizei. Sie bittet dennoch Zeugen, die die Auseinandersetzung an jenem Freitagabend beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße zu melden. Die Telefonnummer lautet (05361) 46460.

