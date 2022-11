So werden Kinder in Wolfsburg musikalisch gefördert

Karin Böhles, Rhythmikpädagogin an der Musikschule der Stadt Wolfsburg, animiert die Kinder während der musikalischen Früherziehung immer wieder dazu, sich zur Musik zu bewegen, mitzusingen, mitzuklatschen, im Raum herumzulaufen und dabei die Hände in die Höhe zu strecken – so erleben sie Musik ganz spielerisch.

Alma hüpft auf einem Bein, Lea trippelt, Ina rennt, Paul schleicht und Felipe macht einen Purzelbaum – je nachdem, ob die Musik gerade laut oder leise, schnell oder langsam ist. Es ist früher Nachmittag, und in dem großen Seminarraum im ersten Stock der Musikschule der Stadt Wolfsburg lauschen die Fünfjährigen mit großen Augen den Anweisungen von Karin Böhles. „So, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr richtig toll mitsingt“, sagt die 52-Jährige und schnappt sich ihre Gitarre, um die ersten Takte des Begrüßungsliedes anzustimmen und die Mädchen und Jungen stimmen sofort mit ein: „Eins und zwei, drei und vier/so spricht das Murmeltier.“

Grundlagen für die gesamte spätere Laufbahn werden gelegt

„Bei der musikalischen Früherziehung werden die Grundlagen für die gesamte spätere Laufbahn gelegt, hier wird das Rhythmusgefühl erarbeitet und gestärkt, hier lernen die Kinder, wie man beim Singen richtig atmet und machen erste Erfahrungen mit verschiedenen Instrumenten. Das alles fördert die Musikalität ungemein“, betont Musikschulleiter Matthias Klingebiel. Und Karin Böhles, die nach ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin noch eine Zusatzausbildung als Rhythmikpädagogin absolviert hat, ergänzt: „Zudem werden die Sprache, die Motorik, die Kreativität aber vor allem auch die soziale Kompetenz gefördert. Wenn man sich zurücknehmen muss, weil ein anderes Kind das Solo spielt, wenn man Pausen aushalten muss. Außerdem werden die Entwicklung der Persönlichkeit, die Konzentration und Wahrnehmung der Sinne ausgebaut und gestärkt.“

Musikalische Früherziehung für zwei Altersstufen

Die Musikschule der Stadt Wolfsburg bietet die musikalische Früherziehung für zwei Altersstufen an: Für Kinder zwischen dreieinhalb und vier Jahren und für Kinder zwischen fünf und sechs Jahren. Insgesamt gibt es das Angebot für vier aufeinanderfolgende Halbjahre – ein Quereinstieg ist aber jederzeit möglich. Den Gruppen gehören maximal zehn Kinder an. Zu Beginn erhält jeder Steppke einen „Ton-Beutel“ mit Klangstäben, Rasseln und einem Chiffontuch. Außerdem muss ein Begleitbuch „Hallo Musikater“ aus der Reihe „Musik und Tanz für Kinder“ angeschafft werden.

„So lassen sich Vorlieben, sprich Begabungen frühzeitig erkennen“

„Wir bieten den Jüngsten einen geschützten Raum, so dass sie sich ausprobieren können. Hier wird keiner ausgelacht, es gibt kein Falsch. Das steigert das Selbstwertgefühl ungemein“, weiß Matthias Klingebiel. Wer möchte, besucht im Anschluss noch das Instrumentenkarussell, bei dem man zehn verschiedene Instrumentengruppen jeweils drei bis vier Wochen lang sehen, hören, anfassen und ausprobieren kann. Die Gruppe besteht aus maximal zwei Kindern und sollte idealerweise ab der zweiten Grundschulklasse besucht werden. Matthias Klingebiel: „So lassen sich Vorlieben, sprich Begabungen frühzeitig erkennen.“

Konzert unter dem Titel „Bunt wie der Herbst“

Zurück in Raum 101: Hier steht heute das Katzengedicht – eine Klanggeschichte – auf dem Programm. Zuerst überlegen Paul und Co. wie sie die aufgehende Sonne darstellen wollen und entscheiden sich für die Triangel. Das Becken kommt zum Einsatz, wenn der Mond am Himmel steht. „Es geht immer darum, die Kinder mit einzubeziehen, sie sollen sich konzentrieren, können sich aber immer auch bewegen. Einfach Spaß haben und ganz nebenbei mit der Musik umgehen, sie erleben, fühlen“, erklärt Karin Böhles, die sich gerade auf das Cajón, sprich die Kistentrommel, gesetzt, die Kinder aufgefordert hat: „Horcht genau, ganz genau.“ Und jetzt mit den Händen verschiedene Rhythmen anschlägt. Zuvor hatten die Minis zu dem Lied „Heut ist Gespensterball“, hoch und hell wie die Geister gekichert und laut und schief in die Hände getrötet.

Wer selbst erleben möchte, was die Jüngsten bei der musikalischen Früherziehung alles lernen, hat dazu am Tag der offenen Tür, am Samstag, 12. November, ab 11 Uhr die Gelegenheit: Um 13.30 Uhr treten die Schüler beim Konzert unter dem Titel „Bunt wie der Herbst“ zusammen mit dem Schlagzeugensemble und den Ensembles „Sinfonietta“ und „Flötenblogger“ im großen Saal auf.

Tag der offenen Tür der Musikschule – Das Programm

Die Musikschule der Stadt Wolfsburg veranstaltet in der Zentrale in der Goethestraße 10a am Samstag, 12. November, von 11 bis 15 Uhr einen Tag der offenen Tür, Eingang A.

Im Erdgeschoss (Räume 101 bis 109) werden unter anderem Ukulele, Harfe, Schlagzeug, Querflöte und Posaune zum Anfassen und Ausprobieren angeboten. Im ersten Obergeschoss, wo sich auch in Raum 202 die Anmeldung und Info befindet, werden Saxofon, Akkordeon, Oboe, Fagott, Horn und Kontrabass und vieles mehr vorgestellt. Das Klavier steht im Dachgeschoss.

Ab 11 Uhr findet erstmalig im Raum 111 (Kleiner Saal) ein Instrumenten-Flohmarkt statt, bei dem sogar ein Klavier erworben werden kann. 13.30 Uhr findet im Großen Saal ein Konzert statt.

In der Zweigstelle Vorsfelde in der Amtsstraße 35 werden von 11 bis 13 Uhr unter anderem die Instrumente Keyboard, Klavier, Quer- und Blockflöte, Violoncello sowie Gitarre und ebenso der

Elementarunterricht vorgestellt.

In der Zweigstelle Fallersleben, die sich in der Glockenbergschule, Am Alten Gut 10, befindet, wird von 11 bis 13 Uhr in der Aula das Klavier vorgestellt. Zudem werden Blockflöte, Klarinette, Violine und Gitarre präsentiert. Karin Böhles gibt Einblicke in die musikalische Früherziehung.

