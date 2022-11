Die Parkplätze in der Nähe der Volkswagen-Arena in Wolfsburg sind derzeit nur eingeschränkt nutzbar.

Fußballspiel VfL Wolfsburg vs. Dortmund: Fans sollen Autos stehen lassen

Wegen aktueller Bauarbeiten empfiehlt die Polizei Wolfsburg VfL-Wolfsburg-Fans am kommenden Dienstag, 8. November, ihr Auto zu Hause stehen zu lassen. Die Berliner Brücke ist derzeit nur bedingt befahrbar, und einer der Parkplätze im Allerpark steht nicht zu Verfügung. Deshalb rät die Polizei Fußballfans, die das Spiel zwischen dem VfL und Borussia Dortmund im Stadion verfolgen wollen, in einer Pressemitteilung zur frühzeitigen Anreise – möglichst unter Nutzung des ÖPNV beziehungsweise des Park-and-Ride-Angebotes ab dem und bis zum VW-Parkplatz Kästorf. Zuschauer aus dem Nahbereich sollten ihr Auto darüber hinaus möglichst komplett zu Hause stehen lassen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreisen, so die Polizei

Wer dennoch mit dem Auto anreisen und möglichst nah am Stadion parken möchte, kann laut Polizei die Parkplätze P 3, 5 und 6 im Allerpark nuten. Der Parkplatz 4 (Schützenfestplatz) hingegen kann laut Mitteilung auf Grund noch nicht beendeter Abbauarbeiten nach Ende der Internationalen Zuliefererbörse nicht genutzt werden.

Polizei Wolfsburg: Wer mit dem Auto anreist, soll nicht durch die Innenstadt fahren

Außerdem empfiehlt es sich für Zuschauer des Spiels, die mit dem Auto anreisen, nicht durch die Wolfsburger Innenstadt anzufahren, informiert die Polizei. Hier sei mit deutlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Stattdessen könnten Fußballfans das Stadion auch über die A39 anfahren, diese an der Anschlussstelle Weyhausen verlassen und anschließend die Bundesstraße 188 zu den Parkplätzen in Kästorf beziehungsweise im Allerpark nutzen.

