Moreschi-Hachmeister neu im Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke

Barnstorf/Nordsteimke. Linda Moreschi-Hachmeister ist neu in Barnstorf/Nordsteimke. Die 45-Jährige zieht für Hans-Georg Bachmann in den Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke ein.

Linda Moreschi-Hachmeister (Jahrgang 1977) folgt auf Hans-Georg Bachmann im Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke. Moreschi-Hachmeister spricht laut Mitteilung fünf Sprachen, wurde in Prag geboren, hat tschechische und italienische Wurzeln, lebt mit ihrer Familie in Barnstorf. Bachmann hatte im Oktober nach 31 Jahren seinen Rücktritt als Mitglied des Ortsrats erklärt.

Moreschi-Hachmeister hat viel vor als Ortsratsmitglied. Nach der langen Zeit der Isolation in der Pandemie möchte die Lehrerin Jung und Alt in Barnstorf und Nordsteimke wieder mehr zusammenbringen und das Zusammenleben in den Orten stärken. Die alte Schule in Barnstorf sei als mögliches Dorfgemeinschaftshaus ein idealer Ort. Und auch den Neubau einer Kita und Krippe mit Ganztagsangebot in Barnstorf und eine neue Grundschule für Nordsteimke will sie unterstützen. „Wir leben hier an einem wunderbaren Ort mit viel Grün. Das muss erhalten bleiben“, so Moreschi-Hachmeister.

Glasfaserausbau und Digitalisierung sind wichtige Themen

Weitere Themen, die die 45-Jährige anpacken will: Glasfaserausbau und Digitalisierung der Ortsteile. Hans-Georg Bachmann will Linda Moreschi-Hachmeister in den kommenden Jahren bei Fragen unterstützen: „Ich bin froh, dass uns eine junge und kompetente Frau aus Barnstorf im Ortsrat vertritt.“ Die Verpflichtung von Linda-Moreschi-Hachmeister erfolgt durch den Ortsbürgermeister am Mittwoch, 17. November.

Moreschi-Hachmeister wurde in Prag geboren und zog sie als Baby mit ihrer Mutter zu ihrem italienischen Vater nach Wolfsburg. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet als Gymnasiallehrerin für Geschichte und Politik-Wirtschaft an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. SPD-Mitglied ist sie seit 2017. Linda Moreschi-Hachmeister bleibt außerdem Bürgervertreterin im Sozial- und Gesundheitsausschuss im Rat der Stadt Wolfsburg

