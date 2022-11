Wolfsburger bekifft und betrunken auf E-Scooter unterwegs

Die Polizei in Wolfsburg stoppte in der Nacht zu Sonntag einen berauschten E-Scooter-Fahrer (Symbolbild).

Die Polizei hat in Wolfsburg in der Nacht zu Sonntag einen 19-Jährigen erwischt, der berauscht auf einem E-Scooter unterwegs war. Wie die Beamten am Sonntag mitteilen, fiel der junge Mann einem Streifenwagen auf, weil er auf der Königsberger Straße mit einem E-Scooter in starken Schlangenlinien fuhr.

Die Polizisten kontrollierten den Wolfsburger und stellten fest, dass er mit 0,89 Promille nicht nur alkoholisiert war, sondern auch unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Beamten fanden zudem eine „kleine Menge Cannabis“ bei dem Mann, heißt es im Polizeibericht weiter.

Berauscht auf E-Scooter – Führerschein ist weg

Seinen Führerschein musste der 19-Jährige direkt vor Ort abgeben, zudem erwarten ihn nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

