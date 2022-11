Verkehr in Wolfsburg Erster Spatenstich für die Alternative Grüne Route in Wolfsburg

Mit einem Spatenstich will die Stadt Wolfsburg in gut zwei Wochen den Baubeginn für den ersten Abschnitt der Alternativen Grünen Route (AGR) durch die Steimker Gärten einläuten. Wie berichtet, soll die AGR die neuen Wohngebiete im östlichen Stadtrand möglichst gut an die Wolfsburger Innenstadt anbinden. Zwei Busspuren, ein Radschnellweg und ein Fußweg sollen angelegt werden.

Die AGR erstreckt sich vom Hehlinger Kreisel über die Nordsteimker Straße durch das Baugebiet Steimker Gärten bis zur Reislinger Straße und wird in drei Abschnitte unterteilt. Für den Abschnitt Mitte im Bereich Steimker Gärten erfolgt am Dienstag, 22. November, der erste Spatenstich. Für den Abschnitt Süd vom Hehlinger Kreisel bis zum Baugebiet Steimker Gärten wird derweil der Ratsbeschluss vorbereitet.

In diesem Abschnitt wird der Öffentliche Personen Nahverkehr (ÖPNV) je Fahrtrichtung eine eigene Fahrspur erhalten. Zusätzlich wird der Radschnellweg mit einer Breite von vier Metern und ein Gehweg in einer Breite von 2,50 Metern hergestellt. Nur im Bereich des Moores muss in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zum Schutz des Moores der Querschnitt reduziert werden, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Tempo 50 im Bereich Nordsteimke

Im Bereich Nordsteimke wird die maximale Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer reduziert und entsprechender Lärmschutz geschaffen, um die Emissionen durch den Fahrzeugverkehr an dieser Stelle zu reduzieren. Davon profitieren die Anwohner.

Die Gestaltung der Lärmschutzanlage erfolgte in Absprache mit dem Gestaltungsbeirat, dem Beirat Sonnenkamp und insbesondere mit den Anliegern selbst. „Dieses positive Zusammenspiel von Gestaltung und Funktionalität habe ich in der Abfolge und Zusammenarbeit sehr begrüßt“, bekräftigt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Schutz vor Starkregen für die Anlieger entlang der Nordsteimker Straße

Zukunftsorientiert erweise sich laut Stadt auch das bauliche Wassermanagement, das in Zusammenarbeit der Straßenplanung und der Arbeitsgruppe Starkregenvorsorge entwickelt wurde. Mit dem Einbau neuer und erweiterter Durchlässe werde eine deutliche Verbesserung zum Schutz vor Starkregen für die Anlieger entlang der Nordsteimker Straße geschaffen.

In dem vorhandenen 2,50 Meter breiten Grünstreifen werden jeweils zwischen den Beleuchtungsmasten Bäume gepflanzt und die Grünflächen zur Wasserrückhaltung genutzt. Weiterhin werden mehrere Bushaltestellen und sichere Querungen für den Rad- und Fußverkehr geschaffen.

„Ein besonderer Dank gilt hier dem Land Niedersachsen, welches sowohl die Alternative Grüne Route als auch den kommunalen Radschnellweg von Hehlingen bis zum Berliner Ring mit erheblichen Mitteln fördert“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Mit der Objektvorlage AGR Süd, mit dem kommunalen Radschnellweg und dem bereits beschlossenen kommunalen Radschnellweg vom Baugebiet Steimker Gärten bis zum Berliner Ring, wird die Überzeugung der Stadt Wolfsburg zur Förderung des ÖPNV´s und des Radverkehrs mit Nachdruck umgesetzt.“

Als weiterer Schritt wird für Anfang 2023 der Planfeststellungsbeschluss für die AGR Nord vom Baugebiet Steimker Gärten bis zur Reislinger Straße avisiert. „Damit wird die Nutzung des ÖPNV in Wolfsburg deutlich attraktiver. Hier wird ein deutlich sichtbares Zeichen zur Mobilitätswende gesetzt und insbesondere das Verkehrskonzept Wolfsburg Süd-Ost weiter in die Umsetzungsphase gebracht“, unterstreicht Kai-Uwe Hirschheide.

