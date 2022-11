Hier können Sie mit Ihren Kindern in Wolfsburg Laterne laufen

Wolfsburg. In der Stadt Wolfsburg und den Ortsteilen finden wieder zahlreiche Umzüge zu St. Martin statt. In Vorsfelde bastelten rund 100 Kinder ihre Laternen.

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne… In den nächsten Tagen stehen in Wolfsburg und in den Ortsteilen wieder einige traditionelle Laternenumzüge an. So auch in Vorsfelde, wo sich rund 100 Kinder zum gemeinsamen Laternenbasteln im Drömlingstadion des SSV Vorsfelde trafen.

Bei Musik, Keksen und mit guter Stimmung wurden vor allem Fußball-, Eber-, und Glitzerlaternen für den Laternenumzug gebastelt – mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern und Trainern sowie mit Unterstützung des Kinder- und Familienzentrums Johannes.

Der Umzug beginnt am Samstag, 12. November, 17 Uhr, am Drömlingstadion. Die Strecke führt über die Innenstadt und die Petrikirche zurück ins Stadion. Dabei sind die Freiwillige Feuerwehr und der Musikzug Elche. Im Anschluss lädt der SSV zu Bratwurst, Stockbrot, Punsch und Glühwein auf dem Vereinsgelände ein.

Beim VfL Wolfsburg geht es am Donnerstag los

Bereits am Donnerstag, 10. November, lädt der VfL Wolfsburg zum Laternenumzug ein. Gestartet wird um 16.30 Uhr vor der Nordkurve der VW-Arena, ehe es gemeinsam durch den Allerpark geht. Zurück am Stadion soll es „weitere Highlight“ geben. Für Mitglieder des Wölfi-Clubs gibt es nach Vorlage des Mitgliedsausweises kostenlos einen Punsch sowie eine Brezel.

In Fallersleben wird der ökumenische St.-Martins-Umzug gemeinsam von der Michaelis-Gemeinde und von St. Marien ausgerichtet. Er wird von Pferd und Reiter angeführt, geht mehrmals um den Schlossteich herum und mit Gesang begleitet. Anschließend wird die traditionelle Martins-Gans als kleine Leckerei an die Kinder verteilt, und es gibt Würstchen, Punsch und Glühwein. Los geht’s am Freitag, 11. November, um 17 Uhr vor der Michaelis-Kirche.

Martins-Umzug in Heiligendorf

Auch in Heiligendorf gibt es an diesem Freitag einen Martins-Umzug. Treffen ist um 16.45 Uhr vor der St.-Adrian-Kirche. Nach einer kurzen Andacht durch Pastorin Julia Brandsteiner soll es mit Laternen durch das Dorf gehen, Ziel ist das Feuerwehrhaus. Dort soll es Getränke, Würstchen und Brezeln für die Teilnehmer geben.

Ebenfalls am Freitag ab 17 Uhr lädt der Familienservice Wolfsburg alle selbstständigen Kindertagespflegepersonen, Kinderfrauen sowie alle Großtagespflegestellen mit Tageskindern und deren Eltern zum großen Laternenfest ein. Treffpunkt ist vor dem Büro des Familienservice in der Porschestraße 76. Der Umzug zieht bis zum Hallenbad, um den Abend dort bei Essen und Getränken ausklingen zu lassen. Dort soll noch ein kleiner Show-Act als Überraschung warten.

