Wohnen in Wolfsburg Stadt Wolfsburg will Neubaugebiet in Warmenau planen

Wer seinen Bürgern eine große Fabrik vor die Nase setzen lässt, muss freundlich sein. Das scheint auch die Stadt Wolfsburg zu wissen. Sie erfüllt den Warmenauern zeitgleich zur Trinity-Bürgerbeteiligung den langgehegten Wunsch nach einem Baugebiet.

Entstehen soll es am Nordostrand des nur rund 500 Einwohner zählenden Stadtteils, in dem in den vergangenen Jahren ausschließlich Gewerbeansiedlungen stattgefunden haben. Die Stadt Wolfsburg schlägt vor, den südlichen Teil der Fläche zwischen den Straßen „Am Haselborn“, Strauberg und der B 188 zu einem Mischgebiet mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern umzufunktionieren. Auch kleinteilige Gewerbebauten und soziale Einrichtungen wie eine Kindertagesstätte möchte die Kommune dort erlauben.

Heute wird das Plangebiet größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan aus dem Jahr 1995 sieht allerdings wie westlich des Straubergs Gewerbe vor. Dieser B-Plan soll nun teilweise geändert werden.

Nach jahrelangen Forderungen: Baugebiet in Warmenau soll kommen

Denn ein Baugebiet war eine der Bedingungen, unter denen der Ortsrat Anfang des Jahres sein Einverständnis zur Trinity-Ansiedlung bei Warmenau gegeben hat. „Wir haben seit vielen Jahren kein Baugebiet mehr gehabt“, hob Angelika Jahns in der Januar-Sitzung hervor. In der Vergangenheit habe man stets alle Flächen zur Verfügung gestellt.

Nun soll die Planung beginnen – und Jahns frohlockt, oder etwa nicht? „Wir haben uns immer schon gewünscht, wenigstens eine kleine Bebauung zu ermöglichen“, sagt die Christdemokratin. „Damit Warmenauer Nachkommen oder diejenigen, die zurückkommen, ein Grundstück finden.“ Jahns gibt allerdings zu bedenken, dass ein Teil des Planungsgebietes noch nicht der Stadt gehöre.

Stadt Wolfsburg muss erst noch Flächen kaufen

Das Plangebiet liegt am Nordostrand von Warmenau. Wohnhäuser sollen im südlichen Teil des Geländes entstehen. Foto: Jürgen Runo

Was in solchen Fällen passieren kann, hat man in Warmenau gerade erst gesehen. Zwei Landbesitzer versuchten nach Informationen unserer Zeitung, sich mit Volkswagen einen Preispoker um Flächen für die Trinity-Fabrik zu liefern.

Volkswagen hat Alternativen, die Kommune hat nach eigener Darstellung keine. „Der Ortsteil Warmenau verfügt aufgrund der Gewerbeflächenentwicklungen der letzten Jahrzehnte sowie aus Gründen des Hochwasser- und Naturschutzes nur noch über eine kleine mögliche Potenzialfläche, die als Siedlungsfläche entwickelt werden könnte“, heißt es in einer der Ratsvorlagen zum Baugebiet. Diese eine Potenzialfläche ist die Fläche „Westlich Am Haselborn“, um die es aktuell geht.

Warmenauer wünschen sich möglichst viel Baufläche

Das Plangebiet ist rund 7,5 Hektar groß. Die Stadtverwaltung schlägt eine Bebauung vor, die in ihren Proportionen der dörflichen Siedlungsstruktur entspricht und den Eigenbedarf des Ortsteils berücksichtigt. Der nördliche Teil soll weiter für Gewerbe reserviert werden.

Dazwischen möchte die Stadt Wolfsburg einen durchgängigen Lärmschutzwall anlegen, um die Bewohner und Besucher im Mischgebiet vor Gewerbelärm zu schützen. Mit in den neuen Bebauungsplan aufnehmen will die Kommune einen Streifen jenseits der Straße „Am Haselborn“: um dort einen Radweg zu bauen.

Angelika Jahns betont, dass die Bewohner des Neubaugebietes in Warmenau zu Fuß und mit dem Rad zum Volkswagenwerk kämen. Aber auch zur neuen Trinity-Fabrik hätten sie es nicht weit: Die soll bekanntermaßen gleich auf der anderen Seite der B 188 entstehen. Die in der Vorlage erwähnte Kita bezeichnet die Ortsbürgermeisterin als wünschenswert, betont aber: „Uns wäre wichtig, dass wir Baufläche bekommen.“

