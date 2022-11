Wolfsburger Caritas-Mittagstisch braucht 50.000 Euro

Wolfsburg. So viel kostet der Betrieb des Mittagstisches in Wolfsburg für das halbe Jahr. Die Ehrenamtlichen sind dabei auf Spenden angewiesen.

„Ich mag nicht alleine sein“, sagt Helmut Kotzian. Deshalb fährt der Rentner, der Grundsicherung bezieht, von der Schillerstraße mit dem Rad ins Bonifatiushaus im Antonius-Holling-Weg 11. Hier werden seit Anfang der Woche montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr beim Mittagstisch des Caritasverbandes eine Suppe, eine Hauptmahlzeit, ein Dessert und oft auch noch eine Tüte mit Gebäck zum Mitnehmen angeboten.

„Ich bin alleinstehend und mag gar nicht nur für eine Person kochen. Hier komme ich unter Menschen. Zuhause langweile ich mich, deshalb ist der Mittagstisch für mich eine schöne Abwechslung“, erklärt Helmut Kotzian weiter. 1995 von der 2004 verstorbenen Ehrenbürgerin Käthe Schmidt gegründet, ist die Zahl der Besucher im vergangenen Jahr schon leicht gestiegen. Insgesamt wurden 2021 an 72 Tagen 2160 warme Mahlzeiten ausgegeben, das sind etwa 30 Essen pro Ausgabetag.

„In diesem Jahr rechnen wir mit einem vermehrten Zuwachs an Gästen“, sagt Caritas-Geschäftsführerin Barbara-Maria Cromberg. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr Flüchtlinge in die VW-Stadt kommen – und dass auch immer mehr Wolfsburger mit kleinem Einkommen im Angesicht der steigenden Lebensmittel- und Energiekosten sich in prekären Lebenslagen befinden und nicht mehr genug Geld für eine warme Mahlzeit am Tag haben.“

Caritas sucht ehrenamtliche Helfer

55 ehrenamtliche Helfer haben im vergangenen Jahr in 4100 Stunden dafür gesorgt, dass Kartoffeln geschält, Pfirsiche aus der Dose, Äpfel und Bananen klein geschnitten, Paprika und Möhren geputzt und Würstchen in Stücke geschnitten wurden. Bevor sie die Türen zum großen Saal im Erdgeschoss öffnen, haben sie die Tische und Stühle aufgestellt, die Heizkörper aufgedreht, Geschirr gespült, Besteck poliert, Servietten gefaltet und die Ausgabetheke mit den Warmhaltebecken aufgebaut. Hinzu kamen weitere 1500 Stunden, die die Fahrer abgeleistet haben, die die Lebensmittelspenden der Supermärkte und Bäckereien, aber auch die zu viel gekochten Portionen einiger Hotels und Restaurants abholen.

„Nur um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, benötigen wir neben den Lebensmittelspenden für das gesamte kalte Halbjahr 50.000 Euro. Diese Summe muss alleine über Spenden finanziert werden“, rechnet Barbara-Maria Cromberg vor. Gesucht werden noch Helfer, die am Montag Zeit haben, sowie jemand, der die Warmausgabe übergeordnet organisieren und ehrenamtlich leiten möchte.

Neue Freundschaften beim Mittagstisch

Fast von Beginn an – nämlich seit 1996 – sind Christine Röbig und Ursula Thomas mit ihren Ehemännern ehrenamtlich engagiert: „Wir kommen hier unserer Verantwortung als Christen nach und praktizieren gelebte Nächstenliebe.“ Und Leo Zimmermann und Ehefrau Monika ergänzen: „Uns geht es doch gut, da möchten wir die Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht.“ Hinzu kommt, dass aus der langjährigen Zusammenarbeit Freundschaften entstanden sind. „Wir freuen uns jeden Freitag aufeinander“, sagt die 72-Jährige.

Manchmal wird auch improvisiert

Ganz neu im Team ist Koch Achim Witke, ein bekennender VfL-Fan. „Es ist schon eine Herausforderung, mit dem auszukommen, was man vorfindet. Heute wollte ich eigentlich Hühnerfrikassee kochen, aber es war noch ganz viel Wurst da. Da habe ich improvisiert“, sagt er schmunzelnd. Es gab dann Wurstgulasch mit Paprika-Gemüse und Kartoffeln, zum Nachtisch Joghurt mit Früchten.

Barbara-Maria Cromberg: „Wir versuchen, mit dem auszukommen, was an Lebensmitteln vorhanden ist und möglichst wenig zuzukaufen.“ Hier stellt das Anfang des Jahres für 20.000 Euro angeschaffte Kühlhaus eine Erleichterung dar, in dem sich die Waren länger halten. Zudem wird die Einlagerung der Lebensmittel-Kisten vereinfacht.

