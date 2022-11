Darum heulen in Wolfsburg bald alle 52 Sirenen

Wolfsburg. Am 8. Dezember ist bundesweiter Warntag. So sieht sich die Stadt Wolfsburg beim Bevölkerungsschutz aufgestellt

Wie gut funktioniert die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall? In ganz Deutschland sollen die Warnsysteme am Donnerstag, 8. Dezember, getestet werden. Auch die Stadt Wolfsburg überprüft ihre Hochleistungssirenenanlage und beteiligt sich mit zahlreichen Maßnahmen am bundesweiten Warntag.

So beteiligt sich die Stadt Wolfsburg am bundesweiten Warntag

Oberbürgermeister Dennis Weilmann misst dem Thema eine große Bedeutung bei: „Es ist wichtig, dass sich die Stadt Wolfsburg am bundesweiten Warntag beteiligt, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und sicherzustellen, dass eine Warnmeldung im Ernstfall möglichst viele Menschen erreicht.“ Um 11 Uhr soll am 8. Dezember auf verschiedenen Kanälen gewarnt werden, um die Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen. Der Bevölkerungsschutz im Katastrophenfall hat spätestens durch die schlimmen Überflutungen 2021 im Südwesten Deutschlands mit fast 200 Toten eine hohe Dringlichkeit bekommen. Bundesweit wurden Warnsysteme, die über Jahre hinweg teilweise vernachlässigt oder abgeschafft wurden, modernisiert und ausgebaut.

Im Wolfsburger Stadtgebiet gibt es 52 Sirenenstandorte

Die Stadt Wolfsburg sieht sich beim Bevölkerungsschutz sehr gut aufgestellt. Laut Janne Surborg von der Stadtpressestelle gibt es derzeit 52 Sirenenstandorte im Stadtgebiet. Diese seien mit einem Investitionsvolumen von etwa 650.000 Euro in den vergangenen Jahren aufgebaut worden. Aufgrund einer Notstromversorgung seien die Sirenen bis zu vier Wochen einsatzbereit und könnten in diesem Zeitraum mehrere Male ausgelöst werden. „Damit nimmt die Stadt Wolfsburg eine Vorreiterrolle in der Nutzung eines flächendeckenden Sirenensystems mit sogenannten ,sprechenden Sirenen’ in Niedersachsen ein“, teilte Surborg mit.

Lesen Sie außerdem zum Thema Zivilschutz in Wolfsburg:

Das leisten die Wolfsburger Sirenen

Neben den üblichen Warntönen können die Wolfsburger Sirenen noch einiges mehr, um Einsatzkräfte zu alarmieren, die Bevölkerung zu warnen und Entwarnung zu geben. Sie verfügen über vorgefertigte Textbausteine, die von der Leitstelle der Berufsfeuerwehr ausgelöst werden könnten: „Schließen Sie Fenster und Türen“, ist ein Beispiel. Auch die klassischen Heultöne sind hinterlegt, so dass die Freiwilligen Feuerwehren über die Sirenen alarmiert werden könnten, selbst wenn das Digitalfunknetz des Landes ausfällt. Die Stadt hat zudem die Möglichkeit, Live-Durchsagen einzusprechen. Im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 nutzte Ex-Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Sirenen, um an die Bürger zu appellieren, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Stadt Wolfsburg will Bevölkerung am Warntag umfangreich informieren

Die Stadt Wolfsburg will im Vorfeld des Warntags verschiedene Informationen zum Thema Bevölkerungsschutz und Warnmöglichkeiten herausgegeben. Am 8. Dezember werde der städtische Bereich Bevölkerungsschutz tagsüber den Warntag auf dem Rathausvorplatz begleiten, Fahrzeuge ausstellen und Infomaterial bereithalten. „Dabei können Fragen rund um das Thema Zivil- und Katastrophenschutz beantwortet werden, darüber hinaus werden auch Hilfestellungen bei der Installation und Einrichtung der Warnapp Nina gegeben“, sagte Janne Surborg von der Stadtkommunikation.

Erster Warntag im September 2020 war bundesweit ein Flop

Am ersten Warntag am 10. September 2020 hatte es bundesweit Probleme gegeben. So kamen unter anderem die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit 30-minütiger Verspätung auf den Smartphones an – im Ernstfall viel zu spät. Das Bundesinnenministerium hatte damals den Warntag als „Fehlschlag“ bezeichnet. Der im Herbst 2021 geplante Warntag wurde abgesagt, weil erst noch eine umfassende Testlandschaft aufgebaut werden sollte.

Das unternimmt die Stadt Wolfsburg für den Zivilschutz

Und wie ist die Stadt Wolfsburg noch für den Zivilschutz aufgestellt? Es gibt einen öffentlichen Schutzraum. Dieser befindet sich in der Tiefgarage des Südkopfcenters und soll Platz für 5000 Personen bieten. Laut Stadt handelt sich hierbei um einen konventionellen Bunker gegen Luftangriffe, dessen Ausstattung aus den 1990er-Jahren stammt.

In der Tiefgarage des Wolfsburger Südkopfcenters sollen im Fall eines Luftangriffs bis zu 5000 Menschen Platz finden. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

65 Trinkwassernotbrunnen gibt es im Wolfsburger Stadtgebiet

Auch beim Thema Notwasserbrunnen und Notstromaggregate sieht die Stadtverwaltung Wolfsburg gut gerüstet. Es gebe im Stadtgebiet 65 Trinkwassernotbrunnen, sagte der zuständige Dezernent Andreas Bauer im April unserer Zeitung. Diese Notbrunnen würden in Betrieb genommen, falls eine Trinkwasserversorgung über das reguläre Trinkwassernetz nicht mehr möglich sei. Die Position der Brunnen wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Bei jedem Brunnen werde von einer täglichen durchschnittlichen Versorgungsleistung von 2500 Personen pro Tag ausgegangen.

Diese Wolfsburger Einrichtungen verfügen über Notstromaggregate

Über Notstromaggregate verfügen nach Auskunft der Stadt Wolfsburg das Klinikum, die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) und alle anderen Einrichtungen, die zur kritischen Infrastruktur in Wolfsburg zählen. Die Berufsfeuerwehr und die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sind ebenfalls mit Notstromaggregaten ausgestattet.

Bundesinnenministerium testet Warnkanal Cell Broadcast

Im Rahmen des Warntags am 8. Dezember soll auch erstmalig der Warnkanal Cell Broadcast getestet werden, heißt es auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums. Geplant ist, eine Testwarnmeldung bundesweit zu versenden. Diese Nachricht, die wie eine SMS aussieht, erscheint dann auf allen Endgeräten, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind und über die Empfangsfähigkeit von Cell-Broadcast-Nachrichten verfügen. Anders als bei den Warn-Apps Nina und Katwarn werden damit auch Menschen erreicht, die kein Smartphone nutzen. Ende Februar 2023 soll Cell Broadcast an den Start gehen und die bisherigen Warnmittel wie die Warn-App Nina, Radio, Fernsehen oder digitale Werbetafeln ergänzen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de