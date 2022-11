Fallersleben. Laut ersten Meldungen sollte die Gaststätte auf dem Gelände des Kleingartenvereins an der Ehmer Straße in Brand stehen.

Passanten hatten im Bereich des Kleingartenvereins Neuland an der Ehmer Straße in Fallersleben ein Feuer entdeckt und über Notruf die Feuerwehr gerufen.

Katastrophen und Unglücke Gartenlaube in Fallersleben brennt aus – Ursache unklar

Zu einem Gartenlaubenbrand rückte die Ortsfeuerwehr Fallersleben am Sonntagnachmittag aus. Passanten hatten im Bereich des Kleingartenvereins Neuland an der Ehmer Straße in Fallersleben ein Feuer entdeckt und über Notruf die Feuerwehr gerufen. Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde zusammen mit einem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Wolfsburg um 16.09 Uhr alarmiert.

Zwei Trupps gingen unter Atemschutz mit je einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor, teilt die Feuerwehr mit. Ein weiterer Trupp baute mit einem B-Strahlrohr eine Riegelstellung auf, um die Ausbreitung auf umstehende Gebäude zu verhindern. Foto: Ortsfeuerwehr Fallersleben

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Gartenlaube gegenüber der Gaststätte in Vollbrand. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz mit je einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor, teilt die Feuerwehr mit. Ein weiterer Trupp baute mit einem B-Strahlrohr eine Riegelstellung auf, um die Ausbreitung auf umstehende Gebäude zu verhindern.

„Entgegen der ersten Meldungen, dass es sich bei dem Brandobjekt um die Gaststätte auf dem Gelände handeln könnte, bestätigte sich das zum Glück nicht“, berichtet der Fallersleber Einsatzleiter Sascha Nowotnick. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es während der Löscharbeiten zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Ehmer Straße durch die Polizei. Was zum Brandausbruch geführt hat, ist unklar. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen übernommen. Nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft fuhren zwei Fahrzeuge der Fallersleber Wehr erneut zur Einsatzstelle und führten mit der Wärmebildkamera eine Nachkontrolle des Brandobjektes durch. Eine Brandwache war jedoch nicht mehr erforderlich.

