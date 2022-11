Winterlernspaß in Wolfsburg – Vom 26. November bis 8. Januar

Die Autostadt in Wolfsburg bietet an den Adventswochenenden und in der Weihnachtsferienzeit ein Workshop-Angebot: Kinder, Jugendliche und ganze Familien sind vom 26. November bis 8. Januar 2023 eingeladen, an einem winterlich-bunten Kreativprogramm teilzunehmen, teilt die Autostadt mit.

Gewinnspiel der Autostadt: VfL-Karten

Ein besonderes Highlight gibt es für alle, die einen Workshop aus dem Winterprogramm gebucht haben: Sie erhalten die Möglichkeit, beim Gewinnspiel „Heimspiel für Lernspaß“ mitzumachen und jeweils vier Tickets für eines der Bundesliga-Heimspiele des VfL Wolfsburg in der Saison 2022/2023 zu gewinnen. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es auf https://www.autostadt.de/heimspiel/teilnahmebedingungen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Workshops sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (05361) 404740 oder per E-Mail an bildung@autostadt.de erhältlich.

Buchungen von Workshops können ab sofort über den Autostadt-Ticketshop vorgenommen werden. Die Teilnahme an den Angeboten der Werkstationen im Mobi-Versum ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr ohne Anmeldung direkt vor Ort möglich. Die Plätze werden nach Verfügbarkeit vergeben.

Kostenpflichtige Workshops

Digital designte Schriftzüge auf festliche Dekokugeln bringen: 18. und 23. und 25 Dezember.

Saatpapier schöpfen: 27. November und 18. Dezember.

DIY-Lampe: 3., 4., 27. und 30. Dezember.

Mit dem Turtle-Coder digitale Kunst programmieren: 28. und 29. Dezember.

DIY-Brettspiel: 3. und 4. Dezember.

XMAS-Platine: 26. und 27. November.

E-Cards: 10. und 11. Dezember.

Weihnachtsbäckerei: 17. und 18. Dezember.

Fünf Tage Ferienspaß in der Werkstatt – mit verschiedenen Maschinen und Werkzeugen Autos

designen, bauen sowie programmieren und am Ende in einem spannenden Abschlussrennen gegen-

einander antreten lassen: 2. bis 6. Januar.

Weitere Informationen zu den kostenpflichtigen Workshops und kostenfreien Angeboten gibt es auf der Website https://www.autostadt.de/winter.

