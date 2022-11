Wolfsburgerin Ulrike Köppe verschenkt Weihnachtsgeschichte

Als Autorin hat sich Ulrike Köppe bereits einen Namen gemacht. Nach ihrem erfolgreichen Debüt mit dem Kinderbuch „Ritter und Drachen“ meldet sich die schreibfreudige Fallersleberin pünktlich zum nahenden Advent mit einer weihnachtlichen Kurzgeschichte zurück. Adressat dafür sind Kindertagesstätten und Grundschulen, denen sie die von Wilfried Esche illustrierte Geschichte gratis zur Verfügung stellen will.

Eine kommerzielle Vermarktung hatte Köppe nie im Sinn

„Eine kleine Weihnachtsgeschichte“ heißt das Werk, das in gedruckter Form – ergänzt durch Esches bunte Zeichnungen – auf 16 Din-A4-Seiten daherkommt. Eine kommerzielle Vermarktung hatte Köppe nie im Sinn. „Ich möchte Kindern diese Geschichte schenken“, berichtete sie.

Die Idee dazu kam bei einem Gespräch mit Mitarbeitern der Kita am Schlosspark zustande, die wie alle Kitas und Grundschulen nach zwei Pandemie-Jahren vorsichtig wieder Weihnachtsfeiern und vorweihnachtliche Aktivitäten planen.

Es geht um eine Familie, in deren Wohnung ein Kobold einzieht

„Die Geschichte stammt aus dem vergangenen Jahr“, sagte Köppe. Inspiriert wurde sie von ihrer Tochter, die in der Adventszeit an die Scheuerleiste in der Küche eine kleine Tür geklebt hatte und ihrem Sohn erzählt hatte, dass diese in das geheimnisvolle Zimmer eines Weihnachts-Wichtel-Kobolds führt.

„Bei meinen Enkeln hatte die Vorlesegeschichte im Advent viel Anklang gefunden“, berichtete die 64-Jährige. Darin geht es um die vierköpfige, fiktive Familie Kopinski, in deren Wohnung ein Kobold einzieht und auf charmante Art für Verwirrung sorgt.

Mit der Handlung hat sich Köppe daran orientiert, dass die Nachfolger des legendären Pumuckl in Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt und in der Vorweihnachtszeit besonders gefragt sind. Auch die Enkelkinder von Wilfried Esche, der schon bei Köppes Kinderbuch als Illustrator im Einsatz war, sind von der Geschichte hellauf begeistert.

Das fertige Manuskript für das zweite Buch liegt bereits in der Schublade

Interesse angemeldet haben bereits die vier Kitas in Fallersleben und Sülfeld sowie die Glockenberg-Grundschule. Als besonderen Service erhalten sie ein gedrucktes Exemplar. An alle anderen Interessenten verschickt die Autorin die illustrierte Geschichte als Dokument zum Ausdrucken per E-Mail. „Sie kann im Freundes- und Familienkreis gratis weitergegeben werden“, sagte Köppe, die auf Nachfrage auch für eine kleine Lesung zur Verfügung stehen würde.

Ein Dreivierteljahr nach ihrem Erstlingswerk, von dem ohne viel Werbung rund 70 Exemplare verkauft wurden, ist auch das zweite Buch in Planung. Das fertige Manuskript liegt bereits in der Schublade. Das Titelblatt samt aller Illustrationen aus Esches Feder ebenfalls. „Es ist eine Weihnachtsgeschichte mit lokalem Bezug“, verrät Köppe. Mehr war über den Inhalt nicht zu erfahren, der spätestens im September 2023 als etwa 50-seitiges abwaschbares Softcover in Druck gehen soll.

„Wer sich gut auskennt, wird auf den Zeichnungen bekannte Orte entdecken“, berichtete Köppe. „Man soll ja sehen, dass wir in Fallersleben sind“, ergänzte Esche.

E-Mail-Kontakt: UlrikeOtmar.Koeppe@t-online.de

