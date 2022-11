Neuhaus: Feuer greift auf Wohnhaus über – zwei Verletzte

Die Wolfsburger Feuerwehrkräfte sind am Donnerstag um 16.53 Uhr zu einem brennenden Gartenhaus im Wolgrasweg in Neuhaus alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand, teilt die Feuerwehr mit. Die Bewohner konnten sich bereits eigenständig in Sicherheit bringen.

Der Brand griff auf das angrenzende Wohnhaus über und breite sich über das Dach ins Gebäude aus. Mit einem Innen- und Außenangriff wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Doch das Feuer drohte sich ebenfalls auf das Nachbarhaus auszubreiten. Dessen Bewohner hatten sich ebenfalls bereits eigenständig ins Freie begeben, zwei Katzen wurden von der Feuerwehr gerettet. Zwei Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen.

800.000 Euro Schaden – Haus unbewohnbar

Unter dem Einsatz von Drehleitern konnten die Einsatzkräfte die Dachhaut öffnen und die Einsatzstelle von oben ausleuchten. Gegen 17.40 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, einige Glutnester wurden abgelöscht, heißt es. 18:48 Uhr kam dann die Meldung: Feuer aus.

Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt dazu. Das Haus und das Nachbarhaus sind nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beträgt laut Feuerwehr rund 800.000 Euro. Die Bewohner sind bei Nachbarn untergekommen.

Im Einsatz waren insgesamt 96 Kräfte der Wolfsburger Berufsfeuerwehr, der Ortswehren Almke, Hehlingen, Neuhaus, Nordsteimke, Reislingen und Vorsfelde sowie des Rettungsdienstes. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

