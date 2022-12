Wolfsburg. Sänger Peter Maffay gibt in der Autostadt in Wolfsburg eine Autogrammstunde und weist damit auf eine neue Serie hin. Was es damit auf sich hat.

Gemeinsam in der Autostadt: Sänger Peter Maffay und der kleine Drache Tabaluga.

Autostadt Peter Maffay unterschreibt in Wolfsburg für Nachhaltigkeit

Starbesuch in der Autostadt: Am Freitag, 16. Dezember, empfängt Peter Maffay gemeinsam mit Tabaluga, dem kleinen Drachen, von 16 bis 18 Uhr kleine und große Fans zu einer Autogrammstunde im „ID.Experience Studio“ in der Konzernwelt.

„Anlässlich der langjährigen Kooperation mit der Marke Volkswagen macht der Kultmusiker mit seinem Besuch in der Autostadt auf die von ihm und Volkswagen gemeinsam ins Leben gerufene Nachhaltigkeitsserie für Kinder aufmerksam“, heißt es in der Mitteilung. Diese soll ab dem 16. Dezember im Volkswagen-Pavillon in der Autostadt zu sehen sein wird.

Maffay will den Umweltschutz näherbringen

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsserie für Kinder unterstütze die neue Figur Lucy den Kinderliebling Tabaluga dabei, den jüngeren Generationen den Umweltschutz spielerisch näher zu bringen, heißt es weiter. Zusätzlich schärfe sie das Bewusstsein für Themen wie Ernährung, Müll, Mobilität, Strom und Wasser.

Für den Besuch der Autogrammstunde mit Peter Maffay benötigen Gäste eine gültige Tages- oder Jahreskarte, wie die Autostadt mitteilt. Von 17 bis 20 Uhr gelte das Abendticket für zehn Euro. Alle weiteren Informationen zum Besuch gibt es auch im Internet unter www.autostadt.de.

red

