Bahnverkehr in Wolfsburg und Sachsen-Anhalt stark beeinträchtigt

Wolfsburg. Wetter, Weichenstörungen und Personalmangel führten am Donnerstag in Wolfsburg und Sachsen-Anhalt zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr.

Das eisige Wetter und fehlendes Personal haben am Donnerstagmorgen für massive Behinderungen im Bahn- und Straßenbahnverkehr in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gesorgt. Wegen einer Weichenstörung kam es in Wolfsburg zu einem Zugausfall und Verspätungen. Abellio meldete unter anderem weitere, teils wetterbedingte Zugausfälle zwischen Magdeburg und Haldensleben, Sangerhausen und Erfurt, Oebisfelde und Magdeburg, Magdeburg und Klostermansfeld und Ilsenburg und Halberstadt. Neben dem Wetter führt besonders der Personalmangel aufgrund von Krankheiten vielerorts auch zu Zugausfällen. In Magdeburg gab es für etwa 80 Minuten keinen Fahrstrom auf dem Betriebshof der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Darum konnten 15 Straßenbahnen nicht beziehungsweise nur verspätet ausrücken.

