Polizei warnt in Wolfsburg und Helmstedt vor Betrugsversuchen

Wolfsburg/Helmstedt. Zu einer Vielzahl an Betrugsversuchen kam es in den vergangenen Tagen in Wolfsburg und dem Kreis Helmstedt. Die Polizei warnt.

In den vergangenen Tagen und Wochen hat die Polizei in Wolfsburg und dem Kreis Helmstedt vermehrt Betrugsversuche registriert. Dabei kontaktierten die Betrüger vor allem ältere Menschen und versuchten an deren Geld zu gelangen, informiert die Polizei. Die Täter wechseln dabei oft ihre Masche, um ihre Opfer zu täuschen. In der Vergangenheit haben sie oft Schockanrufe getätigt, nutzen aber auch Messengerdienste wie Whatsapp oder SMS. Auf diesem Weg erklären sie den Senioren, angebliche Verwandte zu sein, deren Mobiltelefon defekt oder gestohlen sei, weshalb sie über ein anderes Gerät mit einer anderen Rufnummer kommunizieren müssten.

Anschließend bitten die Betrüger die „Verwandten“, Geldbeträge zu überweisen, um angebliche Schulden oder Rechnungen zu begleichen, teilt die Polizei weiter mit. Die Behörde rät dazu, niemals auf solche Geldforderungen einzugehen und stattdessen den Kontakt zu beenden und die Verwandten über ihre bekannte Rufnummer anzurufen.

Die Betrüger verwenden auch eine andere Masche, bei der sie von der angeblichen Bundesfinanzbehörde anrufen und den Angerufenen eine Computeransage abspielen, bei der angegeben wird, dass ihre Akte an eine Stiftung weitergeleitet wurde. Um mehr Informationen zu erhalten, sollen die Angerufenen die Taste 1 auf ihrer Tastatur drücken. Die Polizei rät auch hier dringend dazu, solche Gespräche unverzüglich zu beenden, da die Betrüger damit versuchen, persönliche Daten der Angerufenen abzugreifen und für ihre Zwecke zu nutzen. Im Zweifelsfall sollten die Betroffenen demnach die Polizei, auch über Notruf, kontaktieren.

red

