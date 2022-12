Das Friedenslicht brennt wieder im Wolfsburger Rathaus

Es ist eine schöne Tradition im Wolfsburger Rathaus: Einmal im Jahr kurz vor Weihnachten erleuchtet dort das Friedenslicht. Zudem war das Stadtoberhaupt Dennis Weilmann in der vergangenen Woche als Weihnachtsmann unterwegs.

Wie im vergangenen Jahr war der Oberbürgermeister in drei Wolfsburger Hilfseinrichtungen zu Besuch, verteilte Schokoladenweihnachtsmänner und brachte eine Spende. Die Mitarbeitenden der Caritas und der Tafel sorgten Tag für Tag für gefüllte Teller und Kühlschränke, wie es in der Mitteilung heißt. Viele Ehrenamtliche würden zudem regelmäßig helfen, damit die Brotdose am nächsten Tag in der Pause gefüllt sei und zu Hause ein warmes Essen auf dem Tisch der Familien warte.

Im Tagestreff „Carpe Diem“ können wohnungslose Menschen einen warmen Aufenthaltsort finden, etwas zu Essen bekommen und auch ihre hygienischen Grundbedürfnisse befriedigen. „Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern von Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Dieses Engagement ist unbezahlbar und unglaublich wichtig für unsere Stadtgesellschaft. Daher möchten wir es auch monetär unterstützen.“

Pfadfinder bringen Friedenslicht nach Wolfsburg

Zudem waren am 12. Dezember zwei Pfadfinder zu Besuch im Rathaus, um das Friedenslicht zu bringen. Die Überreichung ist ein Weihnachtsbrauch, der seit 1994 auch in Deutschland gepflegt wird und an die Botschaft des Weihnachtsfriedens erinnern soll. Es brennt über die gesamte Weihnachtszeit im Eingangsbereich von Rathaus A.

„Wir haben in diesem Jahr schmerzlich erfahren müssen, dass Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit ist“, so Weilmann abschließend.

red

