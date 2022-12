Jugendliche stahlen Kleidung in Wolfsburg und bedrohten Kunden

Wolfsburg. Jugendliche haben in Wolfsburg Kleidung gestohlen und Kunden und Personal bedroht. Außerdem brachen Unbekannte in einen Kleingartenverein ein.

Zwei Braunschweiger Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in der Straße An der Vorburg in Wolfsburg Kleidung gestohlen und Kunden sowie die Mitarbeiter des Geschäfts bedroht. Eine Angestellte beobachtete die Beiden nach Angaben der Polizei dabei, wie sie versuchten, mehrere Kleidungsstücke in einer Tasche aus einem Bekleidungsgeschäft zu stehlen und stoppte sie, als sie das Geschäft verlassen wollten. Die Jugendlichen stießen die Frau zur Seite und verletzten sie.

Als der von der Mitarbeiterin alarmierte Sicherheitsdienst eintraf, bedrohten und beleidigten die beiden Jugendlichen die Angestellte, den helfenden Kunden und den Sicherheitsdienst. Der Polizei gegenüber gaben sie gaben an, Medikamente genommen zu haben und täuschten eine Krankheit vor, heißt es weiter in der Mitteilung. Da sie keine Ausweispapiere dabei hatten, brachten die Beamten sie zur Feststellung ihrer Identität zur Polizeistation und übergaben anschließend in die Obhut des Jugendamtes.

Zahlreiche Einbrüche in Wolfsburger Kleingartenverein - Zeugen gesucht

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag ist es in einem Kleingartenverein an der Goethestraße in Wolfsburg zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben gekommen. Bislang haben sich sechs Betroffene bei der Polizei gemeldet, informiert diese. Da die Gartenlauben zur aktuellen Jahreszeit jedoch nicht so häufig genutzt werden, gehen die Beamten davon aus, dass es möglicherweise noch weitere Betroffene gibt. In die Lauben gelangte die Täter durch gewaltsam geöffnete Fenster. Gestohlen haben sie Schlüssel, Bargeld, Alkohol, ein Fahrrad und Elektrogeräte. Die Polizei führt derzeit eine Schadensermittlung durch und geht von mindestens 3.000 Euro Schaden aus. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

