Angebot für alleinstehende Wolfsburger an Heiligabend

Auch sie werden nicht vergessen: Die Stadtkirchengemeinde lädt in diesem Jahr wieder zum „Heiligabend für Alleinstehende“ ein. „Nachdem der Heiligabend in den vergangenen zwei Jahren lediglich ohne gemeinsame Feier stattfinden konnte, dürfen in diesem Jahr endlich wieder alle im Martin-Luther-Saal im Haus der Kirche zusammensitzen und feiern“, heißt es in der Mitteilung. Beginn ist um 19 Uhr im Anschluss an die Christvesper in der Christuskirche.

Wer am Heiligabend nicht allein sein möchte oder einfach den Abend in großer, freundlicher Runde verbringen möchte, sei herzlich willkommen, heißt es. „Heiligabend ist ein Fest, an dem keine und keiner allein bleiben soll“, teilt die Stadtkirchengemeinde mit. Aus diesem Gedanken heraus sei in der Arche 1962 die Tradition vom „Heiligabend für Alleinstehende“ entstanden.

Seit vielen Jahren finde das Treffen am 24. Dezember nun im Haus der Kirche an der Christuskirche statt. Alle Gäste erwarte ein reich gedeckter Tisch mit leckerem Essen und Trinken, kleinen Weihnachtsüberraschungen und einem persönlichen Geschenk.

Fahrdienst wird angeboten

Auch in diesem Jahr werde das Team von Familie Saliovski vom Boutique-Hotel „Goldene Henne“ nicht nur das Essen zubereiten, sondern auch die Aktion „Weihnachtspäckchen“ durchführen. Nach der Begrüßung durch Pastor Frank Morgner würden Ruth und Johannes Thormeier den Abend verantwortlich begleiten. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgten für das Wohl der Gäste. Für den Heimweg werde auch in diesem Jahr ein Fahrdienst angeboten.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Kirchengemeinde hofft auf zahlreiche Gäste und bittet, wenn möglich, um Anmeldung unter (05361) 8933333. Helfer, die die Feier unterstützen möchten, seien ebenfalls willkommen. „Besonders gesucht ist noch jemand, der Lust und Zeit hat, die Gäste am Klavier bei gemeinsamen Weihnachtsliedern zu begleiten“, heiß es.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de