Infektwelle und Personalmangel – Wolfsburger Praxen am Limit

Wolfsburg. Gekürzte Sprechzeiten, weil die Belegschaft selbst erkrankt ist. Chronischer Personalmangel ohnehin. Arztpraxen sind in der Infektwelle am Limit.

In manchen Arztpraxen läuft nur noch der Anrufbeantworter. Oder es ist dauerbesetzt. Oder ganz zu. Die Infektwelle bringt die medizinische Versorgung durch die niedergelassenen Ärzte an den Rand. Oder wie ein Wolfsburger Facharzt es jetzt ausdrückte: „Das System bricht langsam zusammen.“ Der chronische Personalmangel – Hausarztpraxen, die auf immer geschlossen werden, weil sich keine Nachfolge findet – schlägt da derzeit umso mehr durch. Manche Praxen nehmen keine neuen Patienten mehr auf.

Elisabeth Roeder-Riemke, Vorsitzende des Wolfsburger Ärztevereines, beschreibt die aktuelle Lage in ihrer Detmeroder Hausarztpraxis so: „Am vergangenen Montag hatten wir so viele Krankschreibungen wie noch nie zuvor. Die Symptomatik ist dabei sehr vielschichtig, manche Patienten müssen in die Praxis kommen, damit man ein genaues Bild bekommt. Für die Mitarbeitenden ist dies bei uns und überall eine große Herausforderung.“ Auch Kinder ab zehn Jahren nimmt ihre Hausarztpraxis aktuell auf. Die Infektwelle trifft besonders Kinder, Kinderärzte sind teilweise hoffnungslos überlaufen.

Auch im Sommer gab es keine Verschnaufpause – Infektwelle forderte heraus

Dr. Roeder-Riemke ist seit 1983 als Ärztin in Wolfsburg tätig. Bis 1994 arbeitete sie im Klinikum in der Inneren Abteilung, danach im niedergelassenen Bereich als Fachärztin für Allgemeinmedizin. Seit 1995 sitzt sie dem Wolfsburger Ärzteverein vor. Neben der Vertretung der Interessen der niedergelassenen Ärzte ist unter anderem die Fortbildung der Mediziner Aufgabe des Ärztevereins.

Zur aktuellen Lage erklärt Allgemeinmedizinerin Roeder-Riemke: „Hausärzte bekommen derzeit auch etliche Patienten von Fachärzten geschickt, weil diese keine Kapazitäten mehr haben und die Wartezeiten sehr lang sind.“ Menschen mit akuten Hauterkrankungen beispielsweise, die monatelang auf Termine warten müssen. Sie unterstreicht: „Die Patienten müssen versorgt werden – darum geht es. Viele Praxen leisten da geradezu Übermenschliches. Das geht nur mit sehr viel Idealismus. In den Sommermonaten konnten wir uns übrigens auch nicht wirklich ausruhen, auch da gab es ja eine Infektwelle.“

Was also muss geschehen, damit sich die Lage auf Dauer entspannen könnte? Mit allen Kräften um Nachwuchs für den medizinischen Bereich werben, unterstreicht die Vorsitzende des Ärztevereins. Nachfolger für in den Ruhestand gehende Mediziner gelte es zu finden. „Das ist schwer, ich weiß. Aber die Rahmenbedingungen müssen sich verändern. 50 Stunden und mehr in der Woche zu arbeiten und dabei unterbezahlt zu sein, das lockt kaum jemanden.“ Das Punktwertesystem und die Gebührenordnung, also die Honorierung der niedergelassenen Ärzte müsse so gestaltet werden, dass sie attraktiver wird.

Ihr selbst sei klar gewesen, als sie in den 90er Jahren ihre Hausarztpraxis übernommen hat, dass sie diese wohl niemals in die Hände eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin legen könne. „Dies alles ist politisch nie durchgreifend verfolgt worden“, bedauert sie. Die Ergebnisse sehe man jetzt. „Es ist dabei ein Beruf mit sehr hoher Verantwortung und hoher sozialer Kompetenz – und außerdem ein sehr schöner Beruf!“ Das unterstreicht Ärztin Roeder-Riemke noch, bevor sie wieder zu ihren Patienten eilt. Es brauche dringend neue Strukturen, man müsse es als große Gemeinschaftsaufgabe sehen, wolle man den Wandel schaffen.

Stadt steht in „engem Austausch mit Geschäftsstelle der kassenärztlichen Vereinigung“

Die Verwaltung versucht seit geraumer Zeit Mediziner, vor allem auch im niedergelassenen Bereich, für Wolfsburg zu gewinnen. Wie steht es um die Anwerbung? Gibt es Erfolge? Wir haben im Rathaus nachgehakt. „Die Stadt Wolfsburg steht in einem engen Austausch mit der zuständigen Geschäftsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen in Braunschweig (KVN)“, erläutert Daniel Gruß von der städtischen Kommunikation zunächst. Die „Gesundheitsregion Wolfsburg“, die das Ziel hat, Strukturen und Projekte zu entwickeln, bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung zu liefern, treffe sich regelmäßig mit der Kassenärztlichen Vereinigung. „Die Stadt fördert mit eigenen Mitteln die Ansiedlung von Hausärzt*innen und weiteren Facharztgruppen, wenn ein entsprechender Bedarf in Wolfsburg festgestellt wird“, sagt Gruß. Aktuell würden mehrere Anträge interessierter Mediziner bearbeitet, das Förderprogramm stoße auf große Resonanz, so die Verwaltung ohne weiter ins Detail zu gehen.

Aus dem Rathaus heißt es weiter: „Die Hausärzt*innen in Wolfsburg leisten aus unserer Sicht einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung. Sie sind unseres Wissens nach derzeit hochgradig ausgelastet, die Grundversorgung ist aber trotz der hohen Belastung gewährleistet.“

Ein Kommentar von Barbara Benstem

Klar wird es auch die Patienten geben, für die der Hausarzt Bezugsperson ist. Die in die Praxis kommen wegen der Zuwendung, wegen sozialer Kontakte. Aber mal ehrlich: Wer setzt sich schon gern in den Wartesaal voller schniefender, hustender Menschen? Kliniken arbeiten im Krisenmodus, niedergelassene Ärzte auch. Das Pathologische daran: Der Krisenmodus ist chronisch geworden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will nun die „Revolution“ für die Krankenhäuser. Eine „Reform“ der Versorgung würde schon reichen. Nicht zuletzt für die Hausärzte, die die „Gesundheitslotsen“ im System sein sollten. Ob es in Wolfsburg mehr um möglichst hohe Einkommen geht als anderswo, mag jeder für sich beantworten. Fakt ist, dass die Nachfolge in Praxen vielfach offen ist. Mehr finanzieller Anreiz? Mehr weiche Faktoren wie Grundstück und Kita-Platz? Weniger Risiko durch die Selbstständigkeit, die mit der Praxisübernahme einhergeht? Mehr soziale Anerkennung? Alles auf einmal sicherlich. Das muss in Wolfsburg zur Chefsache werden.

Die Stadt gibt sich gern smart und auf gutem Weg in die Zukunft. Mit einem chronisch kranken Gesundheitssektor wird das schwierig.

