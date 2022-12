Einzelhandel Impulse-Fachmarkt schließt in Vorsfelde nach fast 30 Jahren

Der Impulse-Fachmarkt schließt im Vorsfelder Gewerbegebiet Vogelsang. Klaus Schulz und seine Frau Bettina öffnen am Montag zum letzten Mal.

Wolfsburg. Das Einrichtungsgeschäft eröffnete einst in Fallersleben. Am neuen Standort brach der Umsatz in der Energiekrise ein. Doch es soll anders weitergehen.