Letzte Spritzen – das war’s im Corona-Impfzentrum in Wolfsburg

In der ersten Phase der Corona-Krise war das Impfzentrum im Congress-Park sowas wie Wolfsburgs Schatzkammer im Kampf gegen die Pandemie. Die Termine waren anfangs so rar, der immunisierende Piks gegen das neuartige Virus so begehrt, dass sogar eine Resterampe entstand. Manche waren vor ihrer terminierten Impfung so aufgeregt, dass sie in der Kabine kollabieren. Am Freitag gab’s in der Black Box die letzten Spritzen – das Impfzentrum schließt.

Seit Oktober 2021 gab es im städtischen Impfzentrum inklusive der mobilen Impfteams nach Angaben der Stadt fast 45.000 Impfungen gegen das Coronavirus, darunter ein hoher Anteil Drittimpfungen und Boosterungen. Hinzu kamen 100.061 Impfungen in der ersten Phase von Januar bis September 2021. So lautete die Bilanz am Freitag, als Oberbürgermeister Dennis Weilmann und der Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit, Dr. Volker Heimeshoff, das Impfzentrum besuchten, um sich bei der Mitarbeiterschaft zu bedanken, täglich etwa 20­ Personen im Congress-Park und in den mobilen Teams.

Bernhard Lange, Michaela Schwarz-Aksoy, Markus Friedrichkeit, Volker Heimeshoff und Dennis Weilmann (von links) am letzten Tag vor dem Impfzentrum Wolfsburg. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Zuletzt ließen sich im Impfzentrum täglich bis zu 70 Menschen impfen

Grund für das Aus des Impfzentrums samt mobiler Teams ist das Auslaufen der Bezahlung durchs Land. Dabei kamen in den letzten Wochen im Schnitt täglich immerhin noch 60 bis 70 Impflinge, berichteten die Verantwortlichen. „An den Spitzentagen haben wir hier 1500 Menschen geimpft“, resümierte Leiter Bernhard Lange.

Wie viele Wolfsburger tatsächlich geimpft sind und wie viele der rund 145.000 Impfdosen im Impfzentrum an Wolfsburger gingen, vermochte der Leiter des Gesundheitsbereichs nicht zu sagen. Er sprach von weit mehr als 90 Prozent immunisierter Wolfsburger, je nach Booster. Und: „Es gibt bei den Zahlen Unschärfen.“ Denn nicht alle betriebsärztlichen Impfungen seien der Stadt bekannt, zudem habe das RKI keinen aktuellen Datenstand. „Aber wir gehen von einer überdurchschnittlichen Impfquote in Wolfsburg aus.“ VW habe jedenfalls viel geimpft, ergänzte der OB.

Spezieller Weihnachtsbaum im Wolfsburger Impfzentrum im Congress-Park: Das Bäumchen ist aus Einmal-Handschuhen, die Lichterkette aus Impfstoff-Fläschchen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Stadt, DRK, Malteser und Ärzte arbeiteten im Congress-Park Hand in Hand

„Durch die Impfung hat Corona ein Stück weit seinen Schrecken verloren, gerade in den Pflegeheimen“, sagte Heimeshoff. Der Congress-Park sei ein guter Standort gewesen. „Und wir hatten ein gutes Gefühl von gemeinschaftlichem Arbeiten“, lobte er die Mitarbeitenden von Stadt, DRK und Maltesern sowie die 30 bis 40 Ärzte aus der Region, die mitimpften.

Und was waren für die Leitung des Impfzentrums die größten Herausforderungen? „Das war Ende November/Anfang Dezember 2021 für die mobilen Teams, als ein Großteil der Bevölkerung die dritte Impfung beanspruchte“, erinnerte sich Leiterin Michaela Schwarz-Aksoy. Nach dem Start im Container am Gesundheitsamt ging es damals zunächst im temporären Impfzentrum in der City-Galerie weiter, am ersten Tag habe sich eine Riesen-Warteschlange gebildet. „Das war furchteinflößend.“

„Die größte Herausforderung für mich war, den Plan für 2022 umzustoßen“, blickte Leiter Lange zurück. Wegen des anhaltenden Andrangs richtete die Stadt wieder ein Impfzentrum im Congress-Park ein.

Impfzentrum Wolfsburg öffnete erstmals im Januar 2021

Als das Impfzentrum im Januar 2021 erstmals öffnete, gab es Kritik, weil die Stadt den ganzen Congress-Park beanspruchte. Rückblickend sagte der Oberbürgermeister: „Anfangs war der Bedarf sehr hoch, aber Impfstoff war nicht immer da. Es ist absolut richtig gewesen, dass wir uns damals räumlich nicht eingeschränkt haben.“

Von sehr unterschiedlichen Erlebnissen berichtete die impfberechtigte Krankenschwester Anja Penzhorn aus Braunschweig, die seit März 2021 dabei war. „Viele waren froh, dass sie endlich geimpft wurden. Einige waren anfangs so aufgeregt, dass sie kollabiert sind oder gekrampft haben. Das lag aber nicht am Impfstoff.“ Das sei kurz vor oder während Impfung passiert. „Aber manche hatten auch heftigst Angst vor dem Impfstoff.“

Der Oberbürgermeister richtete einen Appell an die Wolfsburger: „Es bleibt wichtig, geimpft zu sein. Das Impfen ist mit der Schließung des Impfzentrums nicht vorbei.“ Corona-Impfungen sind weiterhin in den Arztpraxen möglich.

