Feuerwehreinsatz am Laagberg: Brand in Wolfsburgs Kleingärten

Wolfsburg. Eine Rauchsäule stieg am Sonntagabend aus dem Kleingartenverein am Laagberg: Eine Laube brannte. Die Feuerwehr rettete vier Propangasflaschen.

In Wolfsburg hat es am vierten Advent im Kleingartenverein am Laagberg gebrannt. Betroffen war eine Gartenlaube wie auch ein angrenzender Holzunterstand.

Auf der Fläche des Kleingärtnervereins am Laagberg ist am Sonntagabend eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt. Das Feuer griff zudem auf ein angrenzendes Holzlager der Nachbarparzelle über. Die Rauchsäule war abends trotz Dunkelheit bis weit in die Ferne sichtbar. Und die Wolfsburger Feuerwehren verhinderten Schlimmeres: Im Laufe des Einsatzes sicherten sie vier Propangasflaschen aus der brennenden Gartenhütte.

Gegen 17.54 Uhr waren mehrere Anrufe bei der integrierten Rettungsleitstelle Helmstedt-Wolfsburg eingegangen, wie ein Feuerwehrsprecher erläutert. In der Mecklenburger Straße angekommen, erkannten die Feuerwehrleute unter Leitung von Robert Hafke sofort, dass eine Gartenlaube in Vollbrand stand und der Brand an der rückwärtigen Seite bereits auf den Holzunterstand übergegriffen hatte.

Bei Eintreffen der Wolfsburger Feuerwehr schlugen dichte Flammen aus der Gartenlaube. Foto: Feuerwehr Wolfsburg

„Da sich keine Person mehr in dem Gebäude befanden, wurde sofort mit den Löschmaßnahmen begonnen“, so Sprecher Daniel Lieske. „Aufgrund der schwer zu erreichenden Einsatzstelle und der nicht optimalen Wasserversorgung wurde die Ortsfeuerwehr Fallersleben um 18.22 Uhr mit dem Großtanklöschfahrzeug und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug nachalarmiert.“

Wolfsburger Polizei ermittelt zur Brandursache

Drei Trupps der Wolfsburger Berufsfeuerwehr kümmerten sich unter schwerem Atemschutz um die Gartenlaube. Vier Trupps der Ortsfeuerwehr Fallersleben kamen von der anderen Seite und löschte den Holzunterstand. Für beide Einsatzabschnitte mussten etwa 400 Meter Schlauchleitung verlegt werden. Auslaufendes Löschwasser verwandelte den Parkplatz bei Minustemperaturen „in eine Eispiste“, so Lieske. Diesen streuten die Einsatzkräfte und Stadtmitarbeiter so gut es ging ab.

Dennoch war der Kölner Ring sowie die Mecklenburger Straße für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehrleute rückten erst gegen 21.30 Uhr ab. „Besonderer Dank gilt den Inhabern des Restaurants Mediterran, die die Einsatzkräfte während des Einsatzes mit warmen Getränken versorgten.“

Beide betroffenen Parzellen hat die Wolfsburger Polizei beschlagnahmt. Die Brandursache ist unklar und wird ermittelt. Zur Schadenshöhe konnte am Sonntagabend keine Angabe gemacht werden.

