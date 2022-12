Wolfsburg: Einbrecher flüchtet mit nur einem Schuh

Wolfsburg. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag versucht, ein Mountainbike aus einem Wolfsburger Garten zu stehlen. Das ging schief.

Im Schubertring im Wolfsburger Stadtteil Hohenstein hat ein Unbekannter in der Nacht zu Montag versucht, eine Gartenhütte aufzubrechen. Das Ziel des Täters war wohl ein darin abgestelltes Mountainbike, erklärt die Wolfsburger Polizei.

Der Täter wurde allerdings von den Hauseigentümern bemerkt: Sie hörten laute Geräusche in ihrem Garten und sahen durch ein Fenster den Mann, der wiederum an der Hütte hantierte. „Dieser bemerkte ebenfalls, dass er bei seiner Tat beobachtet worden war und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt“, berichtet eine Polizeisprecherin. „Dabei verlor er einen Schuh.“

Die Ermittler hoffen nun, dass Zeugen eine flüchtende Person mit nur einem Schuh aufgefallen ist. Die Tat geschah gegen 1.16 Uhr. Hinweise per Anruf gehen an (05361) 46460.

red

