Diebstahl im Wolfsburger Kaufhof: Polizei stellt Tatverdächtige

Polizeibeamte stellten zwei Tatverdächtige im Wolfsburger Kaufhof: Sie sollen einen Mann am Sonntagmorgen bestohlen haben. (Symbolbild)

Ein 38-jährigen Mann ist am Sonntagmorgen im Kaufhof in Wolfsburg Opfer eines Diebstahls geworden. Polizeibeamte nahmen infolgedessen zwei 22-jährige Tatverdächtige vorübergehend fest, lautet es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 38-Jährige im Kaufhof in eine Auseinandersetzung mit einem ihm Unbekannten. Kurze Zeit später schlug dieser den 38-Jährigen nieder und stahl seine Geldbörse. Der Täter flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde bei dem Vorfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, informiert die Polizei.

Die Polizei stellte anschließend zwei Verdächtige, bei denen er gestohlene Gegenstände des Opfers fand. Die Beamten nahmen sie vorübergehend fest. Im Rahmen weiterer Ermittlungen verdichteten sich die Verdachtsmomente gegen einen der beiden 22-Jährigen, so dass dieser im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt wurde, der Untersuchungshaft anordnete. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Gaststätte im Kaufhof beobachtet haben und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer (05361) 46460.

red

