Betrunkener Geisterfahrer kracht in Wolfsburg gegen Baum und Zaun

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr in unmittelbarer Nähe des Polizeidienstgebäudes auf der Heßlinger Straße in Wolfsburg einen dunklen Pkw entdeckt, der als Geisterfahrer in Richtung Tunneleinfahrt unterwegs war. Die Beamten fuhren dem Auto mit eingeschaltetem Blaulicht entgegen, teilt die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens beschleunigte infolgedessen plötzlich rückwärts, sodass er gegen einen Baum und einen Begrenzungszaun auf der Mittelinsel prallte. Der Baum knickte um, während das Auto den Zaun unter sich begrub.

Die Beamten stellten bei dem 31-jährigen Fahrer aus Gießen starken Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Alkoholwert von 1,3 Promille nachwies, informiert die Polizei. Die Beamten brachten den Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe ins Wolfsburger Krankenhaus und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Ein Abschleppunternehmen entfernte ihn vom Unfallort. Den Schaden schätzen die Beamten auf 5.000 Euro.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de