Fallersleber Polizei sucht Zeugin von Verkehrsunfall

Die Polizei in Fallersleben sucht die Zeugin eines Unfalls, der sich am 12. Dezember ereignet hat. (Symbolbild)

In Fallersleben hat sich am 12. Dezember ein Verkehrsunfall ereignet, zu dem die Wolfsburger Polizei nun „dringend“ eine gewisse Zeugin sucht. Der Unfall ereignete sich an jenem Montagmorgen gegen 7.45 Uhr an der Einmündung von der Mozartstraße in die Erich-Netzeband-Straße. Eine Fahrradfahrerin wurde verletzt.

Eine Zeugin hatte gestoppt und der Verletzten Hilfe angeboten – wurde jedoch von den Unfallbeteiligten weggeschickt. Die Polizei benötigt nun die Aussage der noch unbekannten Zeugin und bittet um einen Anruf bei der Polizei in Fallersleben, Rufnummer (05362) 947410.

red

