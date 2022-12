Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Montag in diverse Wolfsburger Gartenlauben an der Heinrich-Nordhoff-Straße eingebrochen. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Unbekannte brechen in mehrere Gartenlauben in Wolfsburg ein

Unbekannte sind in mehrere Gartenlauben in einem Wolfsburger Kleingärtnerverein eingebrochen. Betroffen ist das Gelände an der Heinrich-Nordhoff-Straße am Wohltberg, wie die Polizei erklärt. Die Täter waren zwischen Sonntagabend, 15 Uhr, und Montagmorgen, 10.17 Uhr, aktiv.

Sie betraten diverse Parzellen und zerstörten Fensterscheiben oder beseitigten Schließmechanismen der Lauben. Die Polizei registrierte am Montagvormittag insgesamt sechs solcher Fälle. Was die Täter alles stahlen und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, ermittelt die Polizei noch.

Da die Gartenlauben in der Winterzeit weniger stark besucht sind, vermuten die Ermittler, dass viele Einbrüche noch nicht von den Besitzern bemerkt wurden und die Zahl der Fälle sich noch erhöht. Die Beamten hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen in dem betroffenen Kleingartenverein beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460.

