Wolfsburg. In der Eis-Arena im Allerpark treten Polizei und Feuerwehr Wolfsburg gegeneinander an. Doch das Ergebnis ist nicht das wichtigste an diesem Tag.

Feuerwehr gegen Polizei Nach zwei Jahren Pause ist wieder der Blaulicht-Cup in Wolfsburg

Das hat schon Tradition: Am Freitag, 30. Dezember, findet ab 12 Uhr zum achten Mal in der Wolfsburger Eis-Arena im Allerpark der sogenannte Blaulicht-Cup statt. Das Benefiz-Eishockeyspiel zwischen Polizei und Feuerwehr hatte bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Zuschauer angelockt.

Auch in diesem Jahr verspreche das Duell zwischen den „Ice-Bulls“ der Polizei und dem „Wolfsrudel“ der Feuerwehr neben einer packenden Partie wieder jede Menge Spaß, heißt es in der Mitteilung. So werde die Eiskunstlaufsparte des TV Jahn Wolfsburg die Zuschauer vor und während des Spiel unterhalten.

„Nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz wollen wir das zur Tradition gewordene Eisspektakel wieder zum Leben erwecken“, erklärt Organisator Rainer Funke. Natürlich gebe es auch Köstlichkeiten zum Schlemmen und Genießen.

Der Erlös geht an die Jugendfeuerwehr Wolfsburg

„Der Erlös des Tages geht in diesem Jahr an die Jugendfeuerwehr der Stadt Wolfsburg,“ verrät Dominik Strecker vom Wolfsrudel. „Wir hoffen, dass wir trotz der zweijährigen Pause wieder viele Zuschauer in die Eis-Arena locken können. Dabei ist es uns als Spieler fast egal, wie das Spiel ausgeht und wer die meisten Tore auf dem Eis schießt“, erklärt Strecker.

Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden für den guten Zweck gebeten. Um 11.15 Uhr öffnet die Eis-Arena ihre Tore und um 12 Uhr ist das erste Bully.

red

