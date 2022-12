Einbruch in Wolfsburger Wohnhaus: Täter kamen über die Terrasse

Wolfsburg. In der Tiergartenbreite ist es am Dienstag zu einem Hauseinbruch gekommen. Über die Terrassentür drangen die Täter ins Gebäude ein.

In Wolfsburg ist es zu einem Einbruch in ein Haus über die Terrasse gekommen (Symbolfoto).

Unbekannte sind im Laufe des Dienstags in ein Wohnhaus in der Hubertusstraße eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Unbekannten zwischen 13.30 und 23.30 Uhr auf das Grundstück und an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und gelangten somit ins Innere des Gebäudes.

Anschließend betraten sie verschiedene Räume auf der Suche nach sich lohnender Beute und flüchteten letztlich unerkannt. Was ihnen dabei in die Hände fiel und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460.

red

