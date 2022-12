Eine Kletterskulptur der Superlative im Wolfsburger Phaeno

Das Phaeno hat sich etwas Neues einfallen lassen: In über sechs Metern Höhe einen einmaligen Rundblick erfahren und dabei wasserballgroße Kugeln in einer Kugelbahn vorwärtsbewegen oder durch eine lange grüne Röhre miteinander sprechen – all das ist in der neuen Kletterskulptur für die drei- bis achtjährigen Gäste im Wolfsburger Wissenschaftstheater am Nordkopf ab sofort möglich. Das teilt das Phaeno mit.

Die neue Großskulptur mit Kugelbahn finde man in dieser Kombination europaweit nur im Phaeno, heißt es in der Mitteilung weiter. In der insgesamt 80 Meter langen Kugelbahn ziehen zwölf Bälle ihre Bahnen, die von den Kindern mit der Hand, einigen Kurbeln und über allerlei Hindernisse weitertransportiert werden. Ganz nach oben geht es für die Bälle dann über einen außergewöhnlichen Förderturm.

Die Kugelbahn wurde von dem Schweizer Künstler Hanns-Martin Wagner, der bereits die weltweit größte Kugelbahn-Uhr mitentwickelte, gebaut. Gemeinsam mit weiteren Exponaten ergänzt die Kletterskulptur den Kinderbereich, der sich nun auf drei verschlungenen Ebenen auf insgesamt 550 Quadratmetern erstrecken soll. Damit soll die größte bauliche Maßnahme seit Eröffnung des Phaeno im Jahr 2005 abgeschlossen sein. Die Bahn sei in sechswöchiger Bauzeit und mit Kosten im unteren sechsstelligen Betrag errichtet worden, schreibt das Phaeno.

Eine neue Dimension im Wolfsburger Phaeno

Über 500 Stahlbolzen, sechs einbetonierte, unter das Dach ragende Stahlträger, 49 bunt bemalte Holzplattformen und mehr als 100 Quadratmeter Sicherungsnetze bilden den Grundstock für eine sich in die Höhe schraubende Experimentierlandschaft. „Das genau passt in unsere Phaeno-Welt des Erlebens, Staunens und Entdeckens. Die Erfahrung von Höhe und Gleichgewicht in Kombination mit spannenden Versuchen bietet den Kindern eine ganze neue Dimension des Experimentierens“, ist sich Michel Junge, Direktor des Phaeno, sicher.

Ist diese Kletterskulptur ein über sechs Meter hoher Fantasiebaum mit bunten Blättern, eine Unterwasserwelt mit Trittsteinen und netzartigen Korallen oder fliegen 49 Teppiche in einem Ufo? Das sollen die Kinder selbst entscheiden. „Die neue Kletterskulptur und der ganze Kinderbereich ist bewusst so gestaltet, dass er den Kindern durch bunte Farben, geschickte Raumaufteilung und außergewöhnliche Möglichkeiten zum Experimentieren eine Atmosphäre schafft, in der sie ihrer Neugier und Fantasie freien Lauf lassen können“, so Davy Champion, Kurator und Projektleiter im Phaeno.

Zwei weitere Versuche erweiterten den Kinderbereich: An einer großen Wand ermögliche ein

Overhead-Projektor, verschiedene Schatten aus Holz- und Plexiglasformen zu untersuchen. In der neuen Station „Leuchtstäbe“ erzeugten Kinder mithilfe von großen Leuchtstäben bunte Muster und leuchtende Bilder.

Ein Jahr Vorbereitungszeit

Zusammen mit der Berliner Architektin Marina Rütten sowie der Kletterskulptur-Firma Walltopia aus Bulgarien habe die neue Attraktion in einjähriger Vorbereitungszeit und sechswöchiger Aufbauzeit errichtet werden können. Sechs weitere Firmen für Planung, Statik, Vorbereitung der Verankerung, Prüfung, Beschilderung und Bemalung aus Braunschweig und Wolfsburg zeichneten gemeinsam für die Fertigstellung verantwortlich.

red

