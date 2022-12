Die Highlights des Januars im Wolfsburger Scharoun-Theater

Wolfsburg. Das Scharoun-Theater in Wolfsburg hat viele Genres im Angebot. Los geht’s mit dem Neujahrskonzert am 8. Januar. Was Theaterfreunde erwartet.

Mit allen Genres, die die Bühne zu bieten hat, startet das Scharoun-Theater ins neue Jahr: Auf dem Wolfsburger Klieversberg werden im Januar ein Neujahrskonzert, ein Sonderkonzert mit Weltstar-Dirigent Sir Gardiner, Schauspiele, ein A-cappella-Konzert und Komödien geboten. Hier ein Überblick.

Der ursprüngliche Titel des Walzers, der dem diesjährigen Neujahrskonzert am 8. Januar (18 Uhr) als Motto vorangestellt ist, war „Barrikaden-Lieder“. Das Stück wurde von Johann Strauß (Sohn) im Jahr 1848 anlässlich der Aufstände komponiert, die in ganz Europa stattfanden. Der prominenteste Komponist der Unterhaltungsmusik des Wiener Bürgertums im 19. Jahrhundert war ein kritischer Beobachter und musikalischer Kommentator seines Zeitalters. Das sei heute kaum noch im öffentlichen Bewusstsein, heißt es in der Mitteilung des Theaters. Kaum ein politisches Ereignis, keine technische Entwicklung und keine soziale Veränderung entging seiner Notenfeder.

Ein Sonderkonzert veranstaltet das Scharoun-Theater in Kooperation mit dem „Soli Deo Gloria“-Festival Braunschweig und mit Unterstützung durch Volkswagen am 10. Januar (19.30 Uhr): Sir John Eliot Gardiner dirigiert die „English Baroque Soloists“. Sir John Eliot Gardiner werde als einer der vielseitigsten und gefragtesten Dirigenten unserer Zeit gefeiert, heißt es. Sein Wirken habe ihn zu einer Schlüsselfigur der Alten Musik als auch zum Vorreiter der historisch informierten Aufführungspraxis gemacht. Die von ihm gegründeten „English Baroque Soloists“ seien mit ihrem Repertoire von Monteverdi bis Mozart und Haydn in der Kammermusik, der Symphonik und der Oper gleichermaßen zu Hause.

Perfekter Satzgesang aus Hannover im Wolfsburger Theater

Das preisgekrönte Vokalquintett „vocaldente“ aus Hannover nimmt sein Publikum am 11. Januar (19.30 Uhr) mit in schwindelerregende Höhen: „In the air“. Egal, ob ihre Melodien „über den Wolken“ schweben oder die Hände zum Rave „up in the air“ sind, „vocaldente“ zeigten eine Bandbreite aus luftigen Harmonien und perfektem Satzgesang, originellen Arrangements, charmanten Moderationen und hoher Musikalität, teilt das Theater mit. Und: „Von Comedian Harmonists bis Taylor Swift, die fünf Sänger beherrschen ihre vokalen Luftsprünge ohne Netz und doppelten Boden.“

Mit „The Who and the What“ schuf Ayad Akhtar eine Komödie über brisante Fragen, „pointenreich und provokant geschrieben“. Akhtar sei einer der wichtigsten Dramatiker unserer Zeit. Sein Debütstück „Geächtet“ wurde 2013 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet. Zarina, eine junge Frau mit pakistanischen Wurzeln, schreibt ein Buch über den Propheten Mohammed. Sie stellt die Frage, wer war er als Mensch, welche Leidenschaften trieben ihn um, und was für ein Bild hat sich der Islam von ihm gemacht. Für ihren strenggläubigen muslimischen Vater ist das Werk jedoch pure Blasphemie. Als ihm Zarinas Manuskript in die Hände kommt, verstößt er sie. Zu sehen ist das Schauspiel am 16. Januar ab 19.30 Uhr.

Ein Virtuose an der Blockflöte auf dem Klieversberg

Aufgrund seiner Technik sowie seinem Charisma, Intellekt und einem Feingefühl für die Musik werde Maurice Steger, der Virtuose an der Blockflöte, als „Paganini“, „Hexenmeister“ oder der „elektrisierende und beflügelnde Dirigent“ betitelt. Zusammen mit dem Staatsorchester Braunschweig will er am 17. Januar (20 Uhr) sein Publikum spielend oder dirigierend mit seiner intensiven Tongebung und unendlichen Energie in verschiedensten Konzertformaten auf der ganzen Welt. Mit zusätzlicher Einführung um 19.15 Uhr.

Im Jahr 1939 gehen 937 Juden in Hamburg an Bord der St. Louis. Sie wollen über Kuba in die USA oder andere Länder. Doch der kubanische Präsident verbietet die Einreise. Erst als der Kapitän das Schiff auf Grund laufen lassen will, kommt Hilfe. Die Irrfahrt der St. Louis ist historisch verbürgt. Autor Daniel Kehlmann bringt die Handlung in zeitübergreifender Fiktion in „Die Reise der Verlorenen“ auf die Bühne, am 19. Januar ab 19.30 Uhr auf der Wolfsburger Theaterbühne zu sehen.

Fünffache Grammy-Gewinner im Scharoun-Theater

Die Komödie „Falscher Hase“ am 25. Januar (19.30 Uhr) spiele mit der Erwartungshaltung des Publikums und zeige zwei Figuren, die um ihre Sicht der Realität kämpfen. Nach und nach entspinnt sich aus den komprimierten Dialogen ein absurdes Spiel um Wahrheit und Lüge, über die Grauzonen von falsch, real, irreal. Neben Schauspiel-Produktionen mit Stücken vorwiegend zeitgenössischer Autoren nehme der Austausch mit den Zuschauern eine zentrale Stellung in der Arbeit des Bruchwerk Theaters ein.

„The Swingles“ sind eine lebende A-cappella-Legende des 21. Jahrhunderts. „Unterhaltung, Virtuosität und Charme machen das Konzert der Formation aus London zu einem unvergesslichen Erlebnis“, heißt es vom Theater. Das neue Programm „Folklore“ der fünffachen Grammy-Gewinner am 26. Januar (19.30 Uhr) soll eine facettenreiche Zusammenstellung von Folk-Songs aus der ganzen Welt, inspiriert von ihren vielen internationalen Reisen und in Zusammenarbeit mit einheimischen Künstlern, sein.

Coline Serreaus modernisierte Bühnenfassung des Kinohits „Drei Männer und ein Baby“ variiere mit viel Charme und augenzwinkerndem Humor scheinbar unverwüstliche Rollenmuster und zeige, wie wunderbar befreiend Lachen sein kann, heißt es. Unfreiwillig werden zwei Machos zu hoffnungslos überforderten Babysittern und, ohne es zu merken, erliegen sie immer mehr dem Charme ihrer kleinen Mitbewohnerin. Zu sehen am 27. Januar ab 19.30 Uhr mit unter anderem Hejo von Stetten.

Kartenvorverkauf: Theaterkasse, Porschestraße 41D, per Mail unter karten@theater.wolfsburg.de oder telefonisch unter (05361) 267338. Alle Infos und Karten unter www.theater.wolfsburg.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de