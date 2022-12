Standbetreiber genießen Wolfsburger Weihnachtsmarkt ohne Auflagen

Allerlei finnische Getränkespezialitäten bietet Jörg Melhorn den Weihnachtsmarkt-Besuchern am Glögi-Stand vor der City-Galerie an.

Wie sehr unterscheiden sich die Szenen doch von denen vor einem Jahr, als die strikten Corona-Beschränkungen die schöne Weihnachtsmarkt-Atmosphäre zunichte machten. Diesmal findet der Markt in der Wolfsburger Porschestraße wieder ohne Auflagen statt. Standbetreiber berichten, wie es bisher läuft.

Perlenschmuck-Kunsthandwerkerin hat viele Stammkunden

Zum Stammpersonal der Kunsthandwerker gehört Marion Fechner mit ihrer „Perlenfantasie“. Die Jembkerin ist wieder auf der Zeile vor C&A anzutreffen. Dort präsentiert sie seit rund sechs Jahren ihren selbstgefertigten Schmuck aus Perlen. Neu dabei sind diesmal Glasarbeiten, mit Glasperlen verziert sie Schmuckstücke und Besteck.

„Die Leute haben wieder Lust, über den Weihnachtsmarkt zu bummeln“, ist die Beobachtung der Kunsthandwerkerin. Und es werde auch gekauft, „obwohl die Leute ihr Geld jetzt zusammenhalten“. Sie erzählt: „Ich habe viele Stammkunden und bin bisher zufrieden.“

Marion Fechner präsentiert schon seit einigen Jahren ihren selbstgefertigten Schmuck. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Probeweise eine Woche im VW-Bulli mit selbstgesiedeten Seifen

Premiere auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt hat Marion Wiedmann. Sie betreibt seit zwei Jahren ihren „Seifenfeestore“ und ist für eine Woche in einem der Bullis in der westlichen Fußgängerzone zu finden. Sie verkauft selbst gesiedete Seifen, teils so wohlduftende Sorten wie Glühwein, Champagner oder Wald und Wiesen – auf Wunsch auch in personalisierter Verpackung.

„Ich verkaufe viel über meinen Online-Shop, aber ich wollte das hier mal ausprobieren“, sagt die Kunsthandwerkerin aus Wedelheine. „Ich habe mich in diesen VW-Bus verliebt, der ist hervorragend. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir Kunsthandwerker noch kompakter zusammenstehen. So ist das etwas schade.“ Auf dieser Seite des Marktes seien leider relativ wenige Fußgänger unterwegs.

Marion Wiedmann verkauft im VW-Bulli ihre handgesiedeten Seifen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Wegen Corona-Auflagen im Vorjahr ausgesetzt

Im Vorjahr angesichts der strengen Corona-Auflagen ausgesetzt hat Björn Motz aus Osterode, der unter dem Glasdach das Kartoffel-Häuschen betreibt. Im Angebot sind ganz klassische Pommes, aber auch Süßkartoffel-Varianten, Kartoffelecken und mehr. „Diesmal machen wir leider keine Kartoffelpuffer – Personalmangel“, bedauert der Standbetreiber. „Aktuell machen meine Frau und ich den Stand alleine.“

Motz erzählt, dass er versucht habe, trotz der steigenden Lebensmittelkosten die Preise nicht zu sehr anzuheben. „Aber ein bisschen anpassen mussten wir schon.“ Seine Zwischenbilanz: „Wir sind bisher zufrieden. Ab donnerstags ist eigentlich immer ganz gut was los.“

Björn Motz verkauft im Kartoffel-Häuschen Spezialitäten aus der Erdknolle. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Spanisches Gebäck auf Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Den katastrophalen, von Corona-Beschränkungen geprägten Weihnachtsmarkt vor einem Jahr miterlebt hat Alfredo Brunke aus Braunschweig, der in dem von seinem Cousin Willi Voß betriebenen Winterwald die Churros-Bude betreibt. Er ist auf dem Markt in der Fußgängerzone schon seit einigen Jahren dabei.

Während er für die nächsten Kunden den Teig für das spanische Gebäck ins heiße Fett gleiten lässt, erzählt er: „Den Leuten hat das gefehlt, es ist dieses Jahr alles viel besser. Ich bin bisher sehr zufrieden.“ Personalprobleme? „Das ist auch bei uns ein großes Thema. Ich mache den Stand daher mit meiner Frau alleine.“

Alfredo Brunke backt im Winterwald spanische Churros. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Glögg und andere finnische Spezialitäten im Winterwald

Schon seit einigen Jahren im Winterwald dabei ist auch der Glögi-Stand von Jan Laaksonen aus Berlin. Neben dem klassischem Beeren-Glühwein Glögg aus Finnland und Kinderpunsch gibt’s dort allerlei weitere Getränkespezialitäten wie Vodka mit Kokos, Minze oder Zitrone. Der Tipp von Mitarbeiter Jörg Melhorn: Blueberry Vodka oder ein Getränk mit Moltebeere.

Mit Schaudern erinnert sich Melhorn an den Weihnachtsmarkt 2021 und das, was am Ende davon übrig war. „Die eine Woche – das war ein Witz in Tüten.“ Umso zufriedener ist er in diesem Jahr ganz ohne Corona-Restriktionen. „Perfekt. Wir haben viele Stammkunden. Und als es letzte Woche so richtig kalt war, lief’s besonders gut.“

