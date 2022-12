So haben die Bäckereien in Wolfsburg an Weihnachten geöffnet

Goldbäcker Schulze in der Langen Straße in Vorsfelde hat an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Das Verkäufer-Team um Melanie Prehm, Simone Gonsior und Sina Franke ist aber an Heiligabend bis mittags im Einsatz.

Heiligabend steht vor der Tür. An den Weihnachtsfeiertagen nehmen sich viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger Zeit für ein ausgiebiges Frühstück mit Familie und Freunden. Frische Brötchen vom Bäcker gehören da oftmals dazu. Doch hat die Bäckerei um die Ecke an den Feiertagen überhaupt geöffnet? Und wie lange gibt es am 24. Dezember in Wolfsburg frische Backwaren? Wir geben einen Überblick der Öffnungszeiten der Bäckereien an Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember.

Bäckerei Steinecke

Die Bäckerei Steinecke betreibt mehrere Läden im Wolfsburger Stadtgebiet. Am 1. und 2. Weihnachtstag haben allerdings nur zwei Filialen geöffnet: Am Klinikum in der Sauerbruchstraße 13 stehen die Türen am 25. und 26. Dezember von 8 bis 14 Uhr offen, an Heiligabend gibt es dort von 7 bis 12 Uhr Brötchen, Brot und süßes Gebäck. Am Hauptbahnhof wird am 24. Dezember schon ab 5.30 verkauft, geschlossen ist ab 16 Uhr. Am 25. und 26. Dezember können Kunden in der Filiale am Bahnhof in der Zeit von 6 bis 18 Uhr einkaufen.

Das Brot in der Autostadt

Frische Backwaren gibt es an den beiden Weihnachtsfeiertagen auch in der Bäckerei „Das Brot“ in der Autostadt. Geöffnet ist sowohl am 25. als auch am 26. Dezember von 7.30 bis 18 Uhr. Heiligabend schließt das Geschäft schon früher: Verkauft wird zwischen 8 und 12 Uhr.

Die Bäckerei Steinecke am Klinikum Wolfsburg hat auch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet (Archivfoto). Foto: LARS LANDMANN / regios24

Bäckerei Cadera

Die Bäckerei Cadera betreibt zahlreiche Filialen in Wolfsburg. Die Geschäfte haben allesamt an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. „Wir gönnen unseren Mitarbeitenden ein bisschen freie Zeit zum Feiern“, kündigt Geschäftsführerin Imke Wolf-Doettinchem an.

Geöffnet ist aber an Heiligabend: Und zwar macht das Hauptgeschäft in der Porschestraße um 7 Uhr auf und schließt um 13 Uhr. In der City-Galerie ist von 8 bis 14 Uhr geöffnet, am Hansaplatz von 6 bis 12 Uhr, am Detmeroder Markt von 7 bis 12 Uhr. Am Kunstmuseum ist Einkaufen zwischen 7 und 12 Uhr möglich, in der Borsigstraße sind die Türen von 6 bis 12 Uhr geöffnet. In der Wolfsburger Landstraße in Fallersleben können zwischen 5.30 und 13 Uhr Brötchen und Co. eingekauft werden, am Denkmalplatz in der Fallersleber Altstadt sind die Verkäufer von 6 bis 12 Uhr da.

In Neindorf (Zum Hasenwinkel 16) stehen die Türen zwischen 5.30 bis 12 Uhr offen, in der neuen Filiale in den Steimker Gärten ist der Einkauf zwischen 7 und 12 Uhr möglich. Die Filiale in Vorsfelde (An der Propstei 10) ist in der Zeit von 6 bis 12 Uhr geöffnet, im Vogelsang von 8 bis 12 Uhr. Im Vorsfelder Geschäft „Am Kanal“ können Kunden von 6 bis 13 Uhr einkaufen. In Wendschott (Alte Schulstraße 31g) ist ab 7 Uhr offen, Schluss ist um 12 Uhr.

Die Cadera-Filiale „Yesterday“ in der Lessingstraße 64 bietet von 8 bis 12 Uhr Backwaren vom Vortag an. Der Laden im Schachtweg bleibt auch an Heiligabend geschlossen.

Heide-Bäckerei Meyer

Die Wolfsburger Filialen der Heide-Bäckerei Meyer bleiben an den beiden Feiertagen ebenfalls zu. An Heiligabend sind die Geschäfte aber bis mittags geöffnet: So können Kunden im „Café Magie“ in der City-Galerie von 8 bis 13 Uhr einkaufen. In Vorsfelde (An der Meine 8) gibt es ab 5 Uhr frische Brötchen, geschlossen wird um 12 Uhr. In Ehmen (Mörser Straße 47) sowie in Detmerode (John-F.-Kennedy-Allee 29) wird von 6 bis 12 Uhr verkauft. Im Rewe am Laagberg (Schlesierweg 15) können Kunden zwischen 6 und 14 Uhr Brot, Brötchen und mehr besorgen.

An Heiligabend haben die meisten Bäckereien in Wolfsburg bis mittags geöffnet – wie die Heide-Bäckerei Meyer. Hier packt Verkäufer Simon Heuer Brötchen ein (Archivfoto). Foto: Helge Landmann / regios24

Bäckerei Leifert

Die meisten Filialen der Bäckerei Leifert befinden sich in Wolfsburg in Supermärkten und haben daher an den Feiertagen geschlossen. An Heiligabend ist aber geöffnet, einzig das Geschäft in der Lessingstraße (Stadtmitte) bleibt zu. In der Goethestraße ist am 24. Dezember von 5.30 bis 12 Uhr auf, in Kästorf (Jembker Straße 15) von 7 bis 12 Uhr, am Detmeroder Markt zwischen 6.30 und 13 Uhr. Bei Rewe in Fallersleben (Dresdner Straße 21) wird von 6.30 bis 13 Uhr verkauft, bei Netto in Brackstedt (Gerberstraße 8) zwischen 7 und 12 Uhr.

Goldbäcker Schulze

Der Goldbäcker Schulze in Vorsfelde öffnet seine Türen ebenfalls nur an Heiligabend – und zwar von 6 bis 13 Uhr. An den Weihnachtstagen, also am Sonntag, 25., und am Montag, 26. Dezember, bleibt das Geschäft in der Langen Straße 12 geschlossen.

Bäckerei Wohlgemuth

Das handhabt auch die Bäckerei Wohlgemuth am Reislinger Markt so. Sonntag (25.) und Montag (26.) bleibt das Geschäft in der Reislinger Straße 26 zu. Bäcker Karsten Wohlgemuth und sein Team öffnen an Heiligabend aber bereits um 5.15 Uhr ihre Türen, Schluss ist um 12 Uhr.

Landbäckerei Tolle

In der Heiligendorfer Landbäckerei Tolle findet der Verkauf Heiligabend von 5.30 bis 12 Uhr statt, an den beiden Weihnachtstagen bleibt der Laden im Steinweg 7 ebenfalls zu.

Für eine Vollständigkeit dieser Übersicht übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. Fehlt ein Bäcker aus Wolfsburg? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

