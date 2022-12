So ist die Stadt Wolfsburg zwischen den Jahren erreichbar

Die Stadt Wolfsburg informiert über die Erreichbarkeiten zwischen Weihnachten und Silvester. So sind die Verwaltungsstellen Fallersleben und Vorsfelde wie folgt geöffnet: 27. Dezember, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr; 28. Dezember, 8.30 bis 12 Uhr; 29. Dezember, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr; 30. Dezember, 8.30 bis 12 Uhr.

Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg ist während der Feiertage nur sehr eingeschränkt erreichbar. Die Öffnungszeiten des Instituts für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation werden 2023 an den tatsächlichen Bedarf angepasst, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Daher wird die Schließung über die Mittagszeit ab dem 2. Januar wegfallen. Die neuen Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, 9 bis 15 Uhr, Mittwoch, Freitag, 9 bis 12 Uhr.

Städtische Museum haben zwischen Jahren geöffnet

Die Historischen Museen im M2K laden zwischen den Jahren zu Zeitreisen in die wilden Aufbaujahre der Stadt Wolfsburg und an der Seite August Heinrich Hoffmanns von Fallersleben ins 19. Jahrhundert ein. Möglich sind diese Erkundungstouren vom 27. bis 30. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Auch am 26. Dezember öffnen das Stadtmuseum von 11 bis 18 Uhr und das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt in beiden Museen ist frei.

