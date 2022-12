Klebstoff-Attacke während Weihnachtsmarkt-Besuch in Wolfsburg

Kriminalität in Wolfsburg

Mit ihrem Mann hatte sie einen schönen Abend auf dem Weihnachtsmarkt verbracht. Als sie zum Auto zurückkehrten, konnte Inga Schöne die Beifahrertür nicht öffnen, der Türöffner war verschmiert. Sie war völlig perplex – bis ihr klar wurde: Jemand hatte das Auto mit Klebstoff attackiert.

Passiert ist es am Freitag, 16. Dezember, erzählt die Brackstedterin, die sich an unsere Zeitung wandte, um andere vor den hinterhältigen Kleber-Attacken zu warnen. „Das war mir vorher gar nicht bekannt, dass hier in Wolfsburg schon seit 2017 immer wieder solche VW-Leasingfahrzeuge mit Klebstoff beschmiert werden.“

Kleber-Attacke in Wolfsburg: Opfer erstattete auch Anzeige wegen Körperverletzung

Das Ehepaar hatte seinen VW Golf Variant am frühen Abend in der Kolpingstraße abgestellt; als der Weihnachtsmarkt schloss, wollten sich die beiden auf den Heimweg machen. Stattdessen ging’s geradewegs zur Polizeiwache in der Heßlinger Straße, um Anzeige zu erstatten – auch wegen Körperverletzung, wie Inga Schöne betont. „Ich hatte da ja reingefasst. Das ist irgendein aggressiver Industrie-Kleber.“

Die Brackstedterin erzählt weiter: „Wir hatten unseren Leasingwagen erst einen Tag vorher abgeholt. Das Ärgerliche ist, dass wir mit 500 Euro Selbstbeteiligung dabei sind.“ Am Auto sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden, die ganze Beifahrerseite sei verschmiert. „Ich frage mich, wie man sich davor schützen kann.“

Polizei Wolfsburg fahndet seit 2017 nach Klebstoff-Phantom

Doch das scheint quasi unmöglich. Schon seit fünfeinhalb Jahren versucht die Wolfsburger Polizei, den hinterhältigen Täter – oder die Täterin – zu fassen. Die ersten Taten passierten im April 2017. Und so gut wie immer waren es Leasingfahrzeuge oder Dienstwagen von Volkswagen.

Polizeisprecher Thomas Figge bestätigte den von der Leserin geschilderten neuen Fall und berichtete, dass es zuvor schon am 3. Dezember eine Attacke gab. „Insgesamt haben wir Stand Ende 2021 schon 879 Taten gehabt“, bilanzierte der Polizeisprecher. Zahlen für 2022 nannte er noch nicht. Die Gesamtschadenssumme hatte er vor rund einem Jahr bereits auf mehr als 3 Millionen Euro beziffert.

