Wolfsburgs Oberbürgermeister: „Herausforderungen bewältigen“

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wandte sich Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann an die Bürgerinnen und Bürger der Volkswagenstadt. Lesen Sie den Weihnachtsgruß im Wortlaut:

„Liebe Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die Feiertage stehen vor der Tür und damit auch eine Zeit, in der wir das Jahr Revue passieren lassen und erwartungsvoll aufs nächste Jahr blicken. Während die Corona-Pandemie immer weniger unser tägliches Leben bestimmt, hat uns der Beginn des furchtbaren Angriffskriegs auf die Ukraine vor neuen Herausforderungen gestellt. In kurzer Zeit kamen 2000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die wir in unserer Stadt untergebracht und versorgt haben.

Mit den Erfahrungen aus den Jahren 2015/2016 und der enormen Hilfsbereitschaft in der Wolfsburger Bevölkerung ist uns dieser Kraftakt gemeinschaftlich gut gelungen. Als Folge des Krieges haben wir jedoch alle mit der Energiekrise und hoher Inflation zu kämpfen. Ob an der Zapfsäule, im Supermarkt, oder bei der Heizkostenabrechnung: Die steigenden Preise treffen uns alle. Kaum jemand ist von dieser Krise verschont geblieben.

Hohe Inflation belastet den städtischen Haushalt

Es ist insgesamt eine schwierige Zeit voller Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen werden. So ist es uns mit vielfältigen Maßnahmen bereits gelungen, die Energiekosten zu senken. Dennoch belastet vor allem die hohe Inflation unseren städtischen Haushalt, der ohnehin schon seit Jahren strapaziert ist. Wir werden auch als Stadtverwaltung sparen müssen und das werden auch die Menschen in Wolfsburg spüren.

Um zukünftig handlungsfähig zu bleiben, sind Einschnitte mit Augenmaß nötig. Wir müssen dafür sorgen, dass sich Einnahmen und Ausgaben perspektivisch die Waage halten. Gleichzeitig bedarf es weiterhin Investitionen in die Zukunft. Die Entwicklung der Innenstadt, der Glasfaserausbau sowie Bildung, Wohnen und Klimaschutz sind Themen, die wir auch in 2023 nicht vernachlässigen dürfen.

Neubau der Feuerwache, Entwicklungen am Nordkopf

Als Großprojekt steht zudem der Neubau der Feuerwache an. Wir werden weiter daran arbeiten, unsere Heimatstadt noch besser zu machen. Konsequent werden wir die Innenstadtentwicklung vorantreiben. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir den Nordkopf zu einem urbanen Stadtquartier mit Büroflächen, Wohn- und Freizeitangeboten weiterentwickeln. So freue ich mich und bin gespannt auf das neue Gesicht des Nordkopfs und der gesamten Innenstadt!

Unsere Aufgabe als Stadt ist es, die Innenstadtentwicklung mit einem Gesamtkonzept zu steuern und wichtige Impulse zu geben. Die tatsächliche Umsetzung schaffen wir nicht alleine, sondern nur mit Unterstützung von Anliegern und Investoren. Mit gutem Beispiel geht hier die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg voran, die unsere Einkaufsmeile zukünftig mit den BraWo-Arkaden und der BraWoCity aufwerten wird.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Wolfsburg als Wirtschaftsstandort stärken

Nicht ohne Grund sind wir eine Stadt mit besten Wachstums- und Zukunftschancen. Das bescheinigen uns auch 2022 wieder verschiedene Studien. Zudem bauen wir seit Jahren gemeinsam mit Volkswagen unsere Ladeinfrastruktur für elektrobetriebene Fahrzeuge aus und sind nach der aktuellen Rangliste des Verbandes der Automobilindustrie Spitzenreiter in Deutschland. Stadt und Volkswagen stehen auch weiterhin in einem engen und vertrauensvollen Austausch.

Gemeinsam stehen wir dafür ein, Wolfsburg als Wirtschaftsstandort zu stärken und die innovativen Autos der Zukunft hier zu entwickeln und zu bauen. Trotz der großen Herausforderungen, die uns vermutlich auch im nächsten Jahr begleiten werden, blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft. In diesem Sinne: Feiern Sie ein fröhliches Weihnachtsfest und einen besinnlichen Jahreswechsel im Kreise Ihrer Liebsten!Im Namen des Rates und der Verwaltung wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr voller positiver Erlebnisse, beruflicher und privater Erfolge und natürlich Gesundheit.

Ihr Dennis Weilmann“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de