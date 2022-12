Wolfsburger Ernährungsexpertin übt Kritik an Özdemirs Plan

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, will Deutschland eine Diät verpassen. Nicht nach den Feiertagen mit besonders üppigem Essen. Es sei grundsätzlich eine neue, gesündere, regionalere Ernährung gefragt. Dauerhaft. Die Bundesbürger sind also zu dick. Jedenfalls viele.

Minister Özdemir hat dazu vor Weihnachten eine angekündigt. Gesünderes Essen in den Kantinen und auch in den Kindertagesstätten und Schulmensen soll es geben. Und dabei bezahlbar sein. „Alle sollen sich gut ernähren können!“, fordert der Grünen-Politiker. Bauernverband, Sozial- und Umweltorganisationen und der Lebensmittelverband unterstützen dem Vernehmen nach das Vorhaben.

Gemüse sollte der Hauptdarsteller sein, Fleisch eine Nebenrolle spielen, fordert Diätassistentin Birgit Leuchtmann-Wagner. Foto: privat

Was ist davon zu halten? Wir haben bei einer nachgefragt, die es wissen muss. Die Wolfsburgerin Birgit Leuchtmann-Wagner ist gelernte Diät-Assistentin, hat im Klinikbereich und als Ernährungsberaterin für Krankenkasse und andere Gesundheitseinrichtungen gearbeitet. Sie sagt: „Grundsätzlich ist diese Initiative zu begrüßen. Neu sind die angedachten Maßnahmen allerdings nicht. Es ist schon lange bekannt, dass pflanzenbetonte Ernährung, weniger Zucker, Salz und Fett sich positiv auf den Körper aller Generationen auswirken.“ Seit vielen Jahren würden dafür werben. Deren Aussagen und Angebote zur Umsetzung seien allerdings nie von der Regierung prominent beworben oder unterstützt worden, kritisiert sie.

Vom Reden allein ändert sich das Essverhalten nicht

„Und vom Reden alleine ändert sich das Essverhalten vieler sicher nicht. Erst recht nicht, wenn Erziehungsberechtigte ein bewusstes Essen, inklusive einer entsprechenden Esskultur nicht vorleben. Gar nicht mehr oder selten kochen, stattdessen auf Fertigprodukte zurückgreifen, das ist oft leider der Alltag.“

Dabei seien Fertigprodukte im Verhältnis immer teurer als Selberkochen. Die Ernährungsexpertin weiter: „In Kitas, Schulen, Mensen und Kantinen gibt es immer wieder Bemühungen, die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung umzusetzen. Sie erhalten wenig (finanzielle) Unterstützung.“ In verschiedensten Formaten würde Mitarbeitenden in Unternehmen Hilfe zur gesünderen Ernährung angeboten. „Es passiert schon eine Menge an Maßnahmen, die der Regierung anscheinend aber unbekannt sind. Um Übergewicht, nicht nur bei Kindern, zu vermeiden, braucht es dringend bezahlbare Angebote bei der Verpflegung, insbesondere für sozialschwache Familien. Damit das tägliche, bewusste Essen auf Dauer im häuslichen Bereich realisiert werden kann, sind Angebote für Hilfe zur Selbsthilfe gefordert: Seminare, Schulungen, Kochkurse für die Praxis. Nur so kann die Kampagne fruchten.“

Gemüse, Hülsenfrüchte und Beilagen könnten dann auf den Tellern die Hauptdarsteller sein, Fleisch die Nebenrolle spielen. Ihr Fazit zur Initiative des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft: „Nicht nur reden und ankündigen, sondern praxisnahe, realistische Maßnahmen folgen lassen, damit die Akteure vor Ort handlungsfähiger werden.“

Ernährungsexpertin Birgit Leuchtmann-Wagner sieht im Zusammenspiel von Ernährung und Bewegung die besten Möglichkeiten. Foto: privat

Die Diätassistentin setzt dabei nicht nur auf Ernährung, sondern auch auf Bewegung. Nicht zuletzt bei den Kindern ließe sich so ein lebensveränderndes Verhalten herbeiführen. Motto: Mit jedem Pfund, das man los ist, wird auch die Fitness besser, der Sport macht (wieder) Spaß. Sie selbst engagiert sich dazu in einem Ernährungs-und-Sport-Projekt beim MTV-Vorsfelde. Ergebnis bisher: 9 Kinder haben an einem 10-wöchigen Kurs teilgenommen. Die Hälfte von ihnen konnte das Gewicht reduzieren, hat Freude an der Bewegung entdeckt, das mit fundierter Unterstützung ein wenig verändert. Infos beim MTV-Vorsfelde.

