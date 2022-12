Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Wolfsburg

Wolfsburg. In Wolfsburg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden bei einem Frontalzusammenstoß verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich in Wolfsburg auf der Nordsteimker Straße ereignet.

Bei einem Frontalzusammenstoß am Samstagmittag, 24. Dezember, auf der Nordsteimker Straße in Wolfsburg wurden ein 65 Jahre alter Touran-Fahrer und der 88-jährige Beifahrer eines Golf Sportsvan schwer und dessen 62-jährige Fahrerin leicht verletzt. Eine weitere beteiligte 18-jährige Golf-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, berichtet die Polizei. An allen Fahrzeugen sei zum Teil erheblicher Sachschaden entstanden.

Am Samstagmittag befuhr der Touran-Fahrer die Nordsteimker Straße in Richtung Steimker Gärten, beschreit die Polizei. Zeitgleich befuhren die 18-Jährige und die Sportsvan-Fahrerin hintereinander die Nordsteimker Straße in Richtung Berliner Ring, heißt es weiter. In Höhe der Bushaltestelle Steimker Berg sei der 65-Jährige aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die ihm entgegenkommende Golf-Fahrerin versuchte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, wurde jedoch von dem Touran touchiert, so die Pressemitteilung. Aufgrund des Aufpralls habe sich der Golf der jungen Frau gedreht und kam quer auf der Straße zum Stehen. Diese erlitt bei dem Unfall einen leichten Schock. Zwei weitere Insassinnen des Fahrzeugs wurden glücklicherweise ebenfalls nicht verletzt.

Direkt im Anschluss sei der 65-jährige frontal mit dem ihm entgegenkommenden Sportsvan kollidiert. Dabei habe der 88 Jahre alte Beifahrer schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Gifhorn gefahren. Der Touran-Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Braunschweig transportiert werden, so die Polizei. Die 62-Jährige sei nach kurzer Behandlung im Klinikum Wolfsburg wieder entlassen werden können.

Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und zum Teil erheblich beschädigt, so dass sie abgeschleppt werden mussten, heißt es weiter. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden, so die Polizei.

