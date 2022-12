Kinder suchen Straßennamen für den Sonnenkamp in Wolfsburg

Gemeinsam mit Kindern der Grundschule Hehlingen arbeitete der Beirat Sonnenkamp für das Quartier III des Neubaugebietes jetzt 19 mögliche Straßennamen heraus, die nun im weiteren Verfahren dem Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke für eine Entscheidung empfohlen werden. Dieser wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 darüber beraten, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Pünktlich zum Bezug der ersten Gebäude voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres sollen die genauen Adressbezeichnung feststehen.

Kinderbeteiligung als Grundlage und Entscheidungshilfe

Für die Namensfindung führte die städtische Projektkoordination Sonnenkamp in Abstimmung mit Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker (Hehlingen) sowie Ortsbürgermeister Philipp Kasten (Nordsteimke/Barnstorf) erstmals umfangreiche Beteiligungsformate durch. Zunächst wurden zahlreiche Themenvorschläge sondiert. Abschließend wurde sich darauf verständigt, die Themen Natur und Pflanzen mit Ortsbezug sowie Flurbezeichnungen als identifikationsstiftende Merkmale für Straßennamen in den Fokus zu nehmen.

Neben dem Beirat Sonnenkamp wurde eine Kinderbeteiligung als Grundlage und Entscheidungshilfe zur Erarbeitung möglicher Straßennamen durchgeführt. Ende November wurde den dritten und vierten Klassen der Grundschule Hehlingen dazu die Möglichkeit geboten, Namensvorschläge zu machen und sich damit aktiv in den Gestaltungsprozess des Baugebiets einzubringen. Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wolfsburg sowie die Projektkoordination Sonnenkamp erarbeiteten in Zusammenarbeit mit den Kindern spielerisch Straßennamen, die sie anschließend in der Beiratssitzung vorstellten. Daher nahmen an der Sitzung des Beirats aus der Grundschule Hehlingen jeweils zwei Kinder der beiden Jahrgänge als Gäste teil.

Beirat Sonnenkamp tagt voraussichtlich wieder am 15. März

Sie erläuterten dem Beirat ihre Ergebnisse und waren ebenfalls stimmberechtigt. Des Weiteren wurden Anmerkungen und Vorschläge aus der Bürgerschaft berücksichtigt, die schon vor längerer Zeit zur Namensfindung des Baugebietes eingereicht wurden. „Ich bedanke mich für das Engagement und die gute Zusammenarbeit im Rahmen des Beirates. Die kontinuierliche Beteiligung hat eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung und Umsetzung des Sonnenkamps. Außerdem ist die Arbeit des Beirats aufgrund der vielfältig behandelten Themen elementar für die Integration des Sonnenkamps mit den umliegenden Ortsteilen“, ließ Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide das Beiratsjahr 2022 noch einmal Revue passieren.

Darüber hinaus wurden in der Sitzung die aktuellen Quartiersentwicklungen durch die Stadt und der Baufortschritt im Quartier III durch die Projektentwicklungsgesellschaft Groth-Sahle vorgestellt. Der Beirat Sonnenkamp tagt voraussichtlich wieder am 15. März.

red

