Wolfsburger Kleber-Phantom beschmiert sechs VW-Leasingautos

Wolfsburg. Die Polizei Wolfsburg registrierte kurz vor und an Weihnachten neue Fälle im Stadtgebiet und in Vorsfelde. Der Gesamtschaden geht in die Millionen.

Schöne Bescherung: Das Wolfsburger Kleber-Phantom hat kurz vor und an Weihnachten gleich sechs Autos beschädigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. „An den Fahrzeugen entstand zum Teil hoher Sachschaden“, sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Die Polizei hofft dringend auf Zeugenhinweise.

Unbekannter Täter beschmiert sechs VW-Leasingautos mit Kleber

Bisher ist der Täter oder die Täterin unbekannt. Die ersten Fälle gab es bereits im April 2017. Ende 2021 registrierte die Polizei schon 879 Taten mit einer Gesamtschadenssumme von mehr als drei Millionen Euro. Für 2022 hat die Polizei bisher keine Zahlen mitgeteilt. Allein im Dezember haben sich acht Betroffene bei der Polizei gemeldet. Auffällig ist: Immer trifft es die Besitzer von VW-Leasingfahrzeugen. Ärgerlich für diese: Die Versicherung übernimmt zwar die Beseitigung der Lackschäden, doch in den meisten Fällen bleiben die Besitzer auf einer Selbstbeteiligung von 500 Euro sitzen.

Im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertages meldeten sich sechs Nutzer von VW-Leasingfahrzeugen verschiedener Typen bei der Polizei Wolfsburg, um Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen anzuzeigen. Beschädigt wurden die Autos zwischen Donnerstagnachmittag, 22. Dezember, und Montagnachmittag, 26. Dezember, im Wolfsburger Stadtgebiet sowie in Vorsfelde.

Klebstoff-Attacken im Stadtgebiet und in Vorsfelde

In der Pestalozziallee hatte ein Leasingnehmer seinen T-Roc zwischen Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagabend geparkt. Als er das Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er Kleberreste an der rechten Fahrzeugseite fest. In der Schreberstraße im Hellwinkel wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Kotflügel eines T-Cross und eines Tiguans beschädigt. In Vorsfelde beschädigte das Kleber-Phantom zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag in der Herrmann-Löns-Straße einen Caddy und in der Stendaler Straße einen Tiguan, indem er den Lack der Beifahrerseite mit Kleber ruinierte. In der Straße Am Gutshof in Alt-Wolfsburg wurde ein Golf beschädigt, der von Sonntagabend bis Montagnachmittag auf einem Parkplatz abgestellt war.

Ermittler der Polizei Wolfsburg hoffen auf Zeugenhinweise

Bereits am 16. Dezember war das Leasingfahrzeug von Inga Schöne beschädigt worden. Die Brackstedterin hatte ihren VW Golf Variant am frühen Abend in der Kolpingstraße abgestellt und mit ihrem Mann den Weihnachtsmarkt besucht. Als sie zum Auto zurückkehrten, konnte Inga Schöne die Beifahrertür nicht öffnen, der Türöffner war verschmiert.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariates hoffen auf Zeugen, die in den genannten Zeiträumen Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. „Wichtig wäre jeder Hinweis, auch wenn er für die Zeugen zum jetzigen Zeitpunkt zunächst noch unwichtig erscheint“, betont Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 entgegen.

