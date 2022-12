Weihnachtsmarkt in Wolfsburg: WMG zieht positive Bilanz

Als Veranstalter des Weihnachtsmarktes zieht die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) eine durchweg positive Bilanz. „Wir konnten jede Woche zehntausende Besucherinnen und Besucher, viele davon auch aus der Region, auf unserem Weihnachtsmarkt begrüßen“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer in einer Mitteilung. „Bedingt durch den großen Zuspruch haben wir auch von den Schaustellerbetrieben sowie innerstädtischen Partnern sehr positives Feedback erhalten. Das freut uns nach den coronabedingten Einschränkungen in den letzten zwei Jahren ganz besonders und motiviert uns einmal mehr, auch im kommenden Jahr mit situationsgerechten Veranstaltungsformaten die Wolfsburger Innenstadt aktiv zu beleben“, so Hofschröer weiter.

60 Stände boten Speisen, Getränke und Kunsthandwerk

Insbesondere die Anordnung und Auswahl der rund 60 Stände habe in diesem Jahr großen Anklang bei den Gästen gefunden. Durch die Einbindung wechselnder lokaler Kunsthandwerker und Händler, die ihre Waren in den originellen T1 Bullis anboten, habe der Markt zusätzlich an Individualität gewonnen. Das Bühnenprogramm mit Livemusik habe durchgehend ein großes Publikum unter das Glasdach gelockt. Auch das kostenlose Kinderprogramm des Wölfi-Clubs und der Künstlerfamilie Sterz im Haus des Weihnachtsmannes sei sehr gut angenommen und nicht zuletzt von zahlreichen Schulen und Kindergärten genutzt worden.

Neben den Aktionen habe die Kooperation mit dem VfL Wolfsburg besondere Aufmerksamkeit erlangt. Wöchentlich verkauften bekannte Teammitglieder des Bundesligisten Speisen und Getränke an wechselnden Ständen auf dem Weihnachtsmarkt – so schenkte Merle Frohms Glühwein aus, grillte Marcel Schäfer Schaschlik und Geschäftsführer Jörg Schmadtke packte tatkräftig in der Ski-Scheune an.

Der Abbau des Weihnachtsmarktes beginnt am 29. Dezember

„Wir sind mehr als zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung“, resümiert Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Insbesondere das abwechslungsreiche Bühnenprogramm sowie das weihnachtliche Kinderprogramm erfreuten sich enormen Zuspruchs. Ein großes Dankeschön gilt allen unseren Kooperationspartnern.“ Der Abbau des Weihnachtsmarktes beginnt am Donnerstagabend, 29. Dezember. Große Teile des Marktes werden noch vor Jahreswechsel aus der Fußgängerzone, einige Elemente aus logistischen Gründen erst in der ersten Januarwoche abtransportiert.

red

