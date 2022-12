Übung in Wolfsburg: Feuer im Sportzentrum Nordsteimke

Nordsteimke. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg probt den Ernstfall. So sah das Szenario aus, so handelte die Feuerwehr, so fällt die Bilanz aus.

Kürzlich fand für den Löschzug Ost der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg eine Übung in Nordsteimke statt. Um 18 Uhr meldeten sich die Ortsfeuerwehren Almke, Hehlingen, Neuhaus, Nordsteimke und Reislingen mit insgesamt 36 Einsatzkräften bei der Übungsleitstelle einsatzbereit , wie die Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg mitteilt. Kurze Zeit später erhielten alle den Einsatzbefehl: Feuer im Sportzentrum Nordsteimke, Sammelplatz vor dem Feuerwehrhaus Nordsteimke, Steinbeker Straße 4, anfahren.

Bei einer Geburtstagsfeier ist durch ein Tischfeuerwerk ein Feuer ausgebrochen

Mit normaler Geschwindigkeit und ohne Sonder- und Wegerechte – es handelte sich um eine angekündigte Übung – setzten sich die „alarmierten“ Ortsfeuerwehren in Bewegung in Richtung Nordsteimke. Vor Ort angekommen, trafen sich die Fahrzeugführer zur ersten Lageeinweisung. Die Einsatzleitung und somit die Führung des Zuges übernahm der stellvertretende Ortsbrandmeister aus Neuhaus, unterstützt vom Ortsbrandmeister aus Almke, Christian Humpert.

Nach Erhalt des Einsatzbefehles aus der Übungsleitstelle ging es über die Steinbeker Straße, Hehlinger Straße, K 5 und K 111 zum Sportzentrum Nordsteimke. Vor Ort hielt der Löschzug, bestehend aus sechs Fahrzeugen, vor der Zufahrt. Die Zug- und Fahrzeugführer erhielten ihre Lage der vermuteten Einsatzstelle, von Michael Koch, stellvertretender Ortsbrandmeister in Nordsteimke.

„Bei einer Geburtstagsfeier im Untergeschoss ist durch ein Tischfeuerwerk ein Feuer ausgebrochen. In der darüber befindlichen Küche kochten die Gäste ihr Essen. Aufgeschreckt durch den Knall eilten die beiden Köche nach unten, vergaßen dass essen und auch die Küche fing Feuer, so die Lage. Des Weiteren werden zwei Personen im Erdgeschoss und zwei Personen im Untergeschoss vermisst.“

Innerhalb der ersten Minuten wurden die ersten Personen aus dem Gebäude gebracht

Zugführer Florian Dachwitz unterteile die Einsatzstelle in zwei Abschnitte. Die Ortsfeuerwehren Neuhaus und Hehlingen wurden im ersten Abschnitt Untergeschoss eingesetzt, Almke und Reislingen im zweiten Abschnitt Obergeschoss. Menschenrettung gehe vor Brandbekämpfung, sagte Michael Koch und beobachtete die Einsatzkräfte und ihr Vorgehen ganz genau. In beiden Abschnitten wurden je zwei Angriffstrupps unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt.

Zur Eigensicherung und auch zur Brandbekämpfung nehmen die Trupps je ein C-Rohr mit ins Gebäude, berichtet Koch weiter. Innerhalb der ersten Minuten wurden die ersten Personen gefunden und aus dem Gebäude gebracht, und die Brandbekämpfung wurde eingeleitet. Auch die weiteren Personen wurden wenig später gefunden, an den von der Ortsfeuerwehr Nordsteimke eingerichteten Verletztenablageplatz und somit an den Rettungsdienst übergeben. Um den Angriffstrupps die Suche zu erschweren und die Sicht einzuschränken, wurden ihre Masken mit Folie abgeklebt. Feuer aus, meldeten die eingesetzten Trupps an ihre Gruppenführer nach knapp 20 Minuten und der Zugführer an die Übungsleitstelle. Wie im realen Einsatz wurden die Brandorte mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester angesucht. Nach dem aufräumen ging es zur Nachbesprechung und zum aufwärmen ins Nordsteimker Feuerwehrhaus.

Fazit der Übung durch die Übungsbeobachter: „Sehr gute Kommunikation auf allen Ebenen und schnelles Eingreifen führten letztendlich zum Erfolg.“

Die Feuerwehr sucht Nachwuchs. Wer Interesse hat, schreibt am besten eine E-Mail an mitmachen@feuerwehr-wolfsburg.de.

