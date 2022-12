Wolfsburg: Supermarktdieb verletzt Verkäuferin leicht

Wolfsburg. Zwei Täter haben am Dienstag in einem Wolfsburger Discounter gestohlen. Einer schubste eine Mitarbeiterin zur Seite, um zu fliehen.

Die Wolfsburger Polizei ermittelt zu einem räuberischen Diebstahl, der sich am 27. Dezember in einem Discounter am Laagberg ereignet hat. Eine Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt – die beiden Täter konnten unerkannt fliehen.

Die Details: Gegen 19.35 Uhr fielen der Mitarbeiterin des Discounters an der Breslauer Straße die zwei Männer auf. Die Täter nahmen aus einem Regal Gegenstände heraus und steckten diese in den mitgebrachten Rucksack. „Die Frau verständigte eine Kollegin und beide gingen in Richtung des Kassenbereichs“, erklärt die Polizei. Dort bemerkten die Frauen, wie einer der Täter Ware an einer Kasse bezahlte – der andere allerdings ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang ging.

Wolfsburger Polizei fahndet erfolglos nach zwei Dieben – Hinweise erbeten

Eine Verkäuferin sprach den Mann an, um sich den Inhalt des Rucksacks zeigen zu lassen. Die Männer unterhielten sich kurz und der Angesprochene fing an, sich an der Mitarbeiterin vorbei zu drängen. Als ihm dies nicht gelang, schubste er sie zur Seite. Dabei fiel die Frau und verletzte sich.

Beide Täter flüchteten in Richtung einer Tankstelle. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Bei den Tätern soll es sich um nordafrikanisch aussehende Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren handeln. Einer trug eine schwarze Jacke, der andere Täter eine goldfarbene Jacke. Beide führten Rucksäcke mit sich.

Zeugen oder Hinweisgeber sollen sich bei der Wolfsburger Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.



