Wolfsburg. Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung kommt ab dem 9. Januar. So legen Sie den Weihnachtsbaum bereit, das sind die Abfuhrtermine.

Bald werden wieder die Weihnachtsbäume in Wolfsburg eingesammelt.

Abfallwirtschaft Weihnachtsbäume werden in Wolfsburg abgeholt

Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) holt im Januar und Februar die Weihnachtsbäume an separaten Abfuhrtagen ab. Die Bäume müssen am jeweiligen Tag bis 6 Uhr bereitgelegt werden, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Außerdem muss der Baum komplett abgeschmückt sein und darf maximal zwei Meter groß sein – größere Exemplare müssen zersägt werden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die einzelnen Abfuhrtermine für die Wolfsburgs Stadt- und Ortsteile:

• 9. Januar: Velstove, Brackstedt, Warmenau und Kästorf

• 10. Januar: Kreuzheide, Tiergartenbreite und Alt-Wolfsburg

• 11. Januar: Wendschott, Teichbreite und Bürgerkämpe

• 12. Januar: Vorsfelde (ohne Bürgerkämpe)

• 13. Januar: Neuhaus

• 16. Januar: Stadtmitte, Rothenfelde und Schillerteich

• 17. Januar: Heßlingen, Hohenstein, Hageberg und Laagberg

• 18. Januar: Reislingen-Dorf, Neubaugebiet Wiesengarten und Reislingen-Südwest (ohne Reislingen-West, Windberg)

• 19. Januar: Reislingen-West, Windberg, Ostsiedlung, Hellwinkel, Steimker Berg und Neubaugebiet Steimker Gärten

• 20. Januar: Nordsteimke

• 23. Januar: Eichelkamp, Klieversberg, Köhlerberg und Rabenberg

• 24. Januar: Hehlingen, Waldhof und Barnstorf

• 25. Januar: Almke, Neindorf und Heiligendorf

• 26. Januar: Hattorf und Kerksiek

• 27. Januar: Sülfeld

• 30. Januar: Mörse und Große Kley

• 31. Januar: Ehmen (ohne Kerksiek)

• 1. Februar: Fallersleben (Montagtour der Biotonne)

• 2. Februar: Fallersleben (Dienstagtour der Biotonne) und Neubaugebiet Kleekamp

• 3. Februar: Wohltberg und Sandkamp

• 6. Februar: Westhagen und Detmerode.

Alle Abfuhrtermine sowie der gesamte Abfuhrkalender für das kommende Jahr sind auch unter was-wolfsburg.de/ zu finden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de